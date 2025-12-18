Startliste für den Super-G der Männer in Gröden

Am Freitag steht in Gröden der Super-G auf dem Programm - ab 11:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>.

Babinsky als erster Österreicher

Der Kanadier James Crawford eröffnet das Rennen, danach kommt US-Boy Ryan Cochran-Siegle auf die Piste.

Als erster Österreicher geht Stefan Babinsky mit Startnummer drei ins Rennen. Lukas Feurstein (7) geht unmittelbar vor Marco Odermatt ins Rennen. Der Schweizer ist als Abfahrts-Sieger vom Donnerstag klarerweise der Gejagte. Sein Teamkollege Franjo von Allmen hat Nummer 10.

Kriechmayr mit Nummer 13

Vincent Kriechmayr (13) und Raphael Haaser (14) sind allesamt bei den ersten 15 Startern dabei. Danach folgen Marco Schwarz (20) und Daniel Hemetsberger (22).

Mit höheren Nummern gehen noch Andreas Ploier (34), Vincent Wieser (38), Daniel Danklmaier (39) und Stefan Rieser (50) an den Start.