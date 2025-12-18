50. Weltcupsieg für Odermatt bei dürftigem ÖSV-Ergebnis

Marco Odermatt feiert seinen 50. Sieg im Alpinen Ski-Weltcup.

Der Schweizer gewinnt die erste Männer-Abfahrt in Gröden 15 Hundertstelsekunden vor seinem Landsmann Franjo von Allmen. Dominik Paris aus Italien wird Dritter (+0,19).

Odermatt stellt Tomba-Marke ein

Damit zieht der Schweizer ausgerechnet in Italien mit Alberto Tomba gleich. Ewige Bestenliste>>>

Die Österreicher sind im Rennen, das bedingt durch Nebel über eine Stunde nach Plan beginnt und auch zwischendurch deswegen unterbrochen werden muss, nicht in den Top Ten zu finden.

Stefan Babinsky wird als bester ÖSVler 14. (+0:94), eine Hundertstel vor Daniel Hemetsberger (16.). Stefan Rieser überrascht auf Rang 17 positiv.

Vincent Kriechmayr landet auf Rang 24, Otmar Striedinger auf Platz 33. Raphael Haaser macht als 43. ebenfalls keine Punkte.

Ergebnis der 1. Abfahrt in Gröden: