Nächster Sieg! Payer triumphiert in Carezza - Prommegger Vierter

Snowboarderin Sabine Payer holt beim Parallel-Riesentorlauf von Carezza ihren zweiten Saisonsieg.

Im Finale hält die Kärntnerin am Donnerstag die Polin Aleksandra Krol-Walas auf Distanz. Payer hatte erst vor wenigen Tagen in Cortina ebenfalls voll angeschrieben.

Im Achtelfinale setzt sie sich in Carezza gegen Claudia Riegler durch, die Altmeisterin klassiert sich damit auf dem 14. Platz. Bei den Männern wird Andreas Prommegger als bester Österreicher Vierter.

Italienischer Dreifachsieg bei den Männern

Payer macht damit das Dutzend voll, sie hält nun bei zwölf Einzelsiegen im Weltcup. "Das hätte ich mir ja nie erwartet. Das ist so ein Hang, wo ich nie gedacht habe, dass ich es unter die Top Drei schaffe", erklärt das ÖSV-Ass und spricht von einem anspruchsvollen Kurs in Carezza.

"Ich bin froh, dass ich mich da so durchgekämpft habe und mich nicht vom Lauf abwerfen habe lassen." Für die Siegerin gibt es ein besonderes Extra. "Ich kriege eine Gondel, da freue ich mich schon auf die Übergabe", schmunzelt Payer.

Prommegger verpasst das Finale im Duell mit dem Italiener Aaron March, im Rennen um Platz drei ist danach Mirko Felicetti schneller. March muss sich danach im Finale hauchdünn seinem Landsmann Roland Fischnaller geschlagen geben. Für Italien gibt es damit einen Dreifachsieg.

Benjamin Karl scheitert im Achtelfinale an Fischnaller, für Alexander Payer ist im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Endstation.

Der Artikel wurde um 16:40 Uhr mit den Aussagen von Sabine Payer aktualisiert.