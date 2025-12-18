NEWS

Snowboard-Pionierin Alexandra Krings mit 51 Jahren gestorben

Auch ihre Schwestern waren als Snowboarderinnen im Weltcup aktiv.

Die ehemalige Alpin-Snowboarderin Alexandra Krings ist mit 51 Jahren gestorben.

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt betrauerte am Donnerstag in einem Kondolenzschreiben das "viel zu frühe" Ableben einer "Snowboard-Pionierin".

Die Salzburgerin Krings wurde in der Weltcup-Premieren-Saison 1994/95 Dritte der Riesentorlauf-Gesamtwertung, holte bis zum Karriereende 1999 einen Weltcupsieg und landete neunmal am Podest.

Mit Heidi und Doresia Krings vertraten auch ihre Schwestern viele Jahre lang Österreich im Snowboard-Weltcup.

