Tschofenig springt bei Prevc-Double in Sapporo auf das Podest

Starke Leistung der ÖSV-Adler in Sapporo!

Daniel Tschofenig schafft es beim zweiten Wettkampf auf der Großschanze auf den dritten Platz und sorgt damit für ein ÖSV-Podest. Lediglich der slowenische Saison-Dominator Domen Prevc und Ryoyu Kobayashi (JPN) landen vor dem Kärntner (-11,9).

Prevc holt sich dabei mit zwei Sprüngen auf 137,5 Meter und 136,5 Meter den neunten Saisonsieg und baut seine Führung im Gesamtweltcup aus. Zudem darf sich der Slowene nach dem Sieg beim ersten Bewerb am Samstag über ein Sapporo-Double freuen.

Der japanische Lokalmatador Ryoyu Kobayashi landet indes auf dem zweiten Platz (-3,5).

Fünf ÖSV-Adler in den Top-8

Die ÖSV-Adler sorgen für ein weiteres starkes mannschaftliches Ergebnis. Manuel Fettner fällt nach dem dritten Platz im ersten Durchgang in seiner Abschiedssaison noch hinter Tschofenig auf den vierten Rang zurück (-14,8).

Ebenso schaffen es Jan Hörl (5./-26,8), Maximilian Ortner (7./-30,9) und Stephan Embacher (8./-35,1) unter die Top-8. Auch Jonas Schuster verbessert sich im Finaldurchgang und kommt letztlich auf den 18. Platz (-55,9) vor.

Kraft wird in Quali disqualifiziert - Kasai scheitert

Hingegen verpasst mit Stefan Kraft ein ÖSV-Athlet den zweiten Bewerb. Der Salzburger wird in der Qualifikation wegen einer nicht regelkonformen Beinlänge um fünf Millimeter disqualifiziert.

Die japanische Skisprunglegende Noriaki Kasai landet in der Quali nur am 56. Platz und verpasst erneut den Bewerb.

Nun steht in der kommenden Woche die Skiflug-WM im deutschen Oberstdorf an.