Freeski: Svancer und Wolf im Slopestyle von Laax auf dem Podest

Matej Svancer und Lara Wolf haben am Samstag beim Weltcup der Freeskier in Laax im Slopestyle aufgezeigt und kurz vor Olympia Podestplätze errungen.

Der 21-jährige Svancer musste sich nach zwei Final-Runs mit 84,08 Punkten nur knapp dem Norweger Birk Ruud (85,08) beugen, Dritter wurde der Kanadier Evan McEachran (82,70).

Wolf kam mit 67,85 Punkten auf den dritten Rang hinter der Chinesin Eileen Gu (85,13) und der US-Amerikanerin Marin Hamill (71,38).

Wolf heuer erstmals am Podest

Die 25-jährige Wolf fuhr erstmals in dieser Saison im Freeski auf das Stockerl.

Im Slopestyle war sie in diesem Winter bereits Fünfte im November auf dem Stubaier Gletscher, im Big Air lief es mit den Rängen 16 und 23 noch nicht so gut.

Svancer hatte eine Einlage erster Klasse hingelegt, im zweiten Run verlor er bei einem Sprung während einer Drehung im Flug einen Ski, setzte auf einem Ski aber sicher und sturzlos auf. Der Podestplatz war bereits festgestanden. Im Big Air war Svancer im Dezember Dritter in Peking.