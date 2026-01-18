NEWS

Planai für die beiden Männer-Nachtrennen bereit

Die Schneekontrolle für das doppelte Spektakel unter Flutlicht ist erfolgt.

Planai für die beiden Männer-Nachtrennen bereit Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Schladminger Planai ist für den alpinen Ski-Weltcup der Männer bereit.

Am 27. und 28. Jänner stehen ein Riesentorlauf und ein Slalom auf dem Programm.

"Die Piste präsentiert sich in ausgezeichnetem Zustand. Dank intensiver Vorbereitungsarbeiten und optimaler Zusammenarbeit aller Beteiligten können sich Athleten und Fans gleichermaßen auf hochklassige Rennen unter Flutlicht freuen", wurde OK-Chef Andreas Schwab in einer Aussendung nach der Schneekontrolle zitiert.

