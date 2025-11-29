Die umgebaute Strecke von Innsbruck-Igels bringt den Österreichern Markus Treichl und Jakob Mandlbauer nur mäßiges Glück.

Im ersten Weltcupbewerb der Bobfahrer im Zweier belegen die beiden mit ihren Partnern die Plätze neun und zehn.

Treichl liegt mit Markus Sammer nach zwei Läufen am Samstag sieben Hundertstelsekunden vor seinem Teamkollegen, der mit Daniel Bertschler an den Start ging. Die deutschen Teams holen, angeführt von Johannes Lochner, einen Dreifachsieg.

Treichl erwischt im ersten Lauf nicht die ideale Linie und ist zur Halbzeit nur Zehnter. Im zweiten Durchgang schiebt sich der Lokalmatador noch ein wenig nach vor.

Mandlbauer verpasst bestes Ergebnis

"Den zweiten Lauf habe ich viel besser getroffen. Ich hoffe, dass wir das morgen im Vierer auch abrufen können. Dann ist nach vorne hin viel möglich", meint Treichl im "ORF".

Mandlbauer liegt nach dem ersten Lauf als Siebenter auf dem Weg zu seinem bisher besten Weltcupresultat (bisher Neunter), verliert in der Entscheidung aber noch drei Ränge.

Der 27-Jährige zeigt sich nach dem nicht nach Wunsch verlaufenen Auftakt in Cortina (27.) in der Vorwoche dennoch sehr zufrieden.

"Es ist mir in der ganzen Woche gut gelungen im Training. Anders als in Cortina habe ich das heute auch im Weltcup abrufen können", meint Mandlbauer.

Am Sonntag (ab 13:00 Uhr) ist in Igls die Vierer-Konkurrenz angesetzt.