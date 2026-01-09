NEWS

Angeschlagene Flock verpasst EM-Titelverteidigung klar

Die Tirolerin landet in St. Moritz klar außerhalb der Top Ten. Julia Erlacher fällt nach Halbzeitrang zwei weit zurück.

Angeschlagene Flock verpasst EM-Titelverteidigung klar Foto: © GEPA
Janine Flock verpasst bei der Skeleton-EM in St. Moritz klar die Titelverteidigung.

Die Tirolerin, die nach einem Crash im Training angeschlagen ins Rennen ging, wird am Ende nur 20. Den Sieg, bei dem auch für den Weltcup zählenden Bewerb, sichert sich die Belgierin Kim Meylemans vor der US-Amerikanerin Kelly Curtis und der Brasilianerin Nicole Rocha Silveira.

In der EM-Wertung holt sich die Britin Tabitha Stoecker Silber. Bronze geht an die Deutsche Jacqueline Pfeifer.

Erlacher fällt nach Zwischenrang zwei zurück

Beste Österreicherin wird Julia Erlacher. Die 25-jährige Steirerin liegt nach dem ersten Lauf noch auf Platz zwei, im zweiten Durchgang fällt sie jedoch zurück auf Rang 15.

