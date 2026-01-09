NEWS

"Fast kollabiert" - Deutscher Skisprung-Star muss pausieren

Philipp Raimund hatte bereits während der Vierschanzentournee mit einer Krankheit zu kämpfen. Auch Felix Hoffmann wird von einer Verletzung gebremst.

"Fast kollabiert" - Deutscher Skisprung-Star muss pausieren Foto: © GEPA
Philipp Raimund und Felix Hoffmann werden für die anstehenden Weltcup-Bewerbe der Skispringer in Zakopane geschont. Während Raimund krank ist, kämpft Hofmann mit einer Verletzung.

Wohl kaum jemand hatte das Ende der Vierschanzentournee so sehr herbeigesehnt wie Raimund. "Ich habe mich einfach scheiße gefühlt. Ich bin voll krank geworden", erklärte der 25-jährige Deutsche im Anschluss an den Bewerb in Bischofshofen, wo er dennoch Zwölfter wurde.

Auch Stefan Horngacher, Cheftrainer der deutschen Skispringer, hätte wohl kaum mit so einem guten Ergebnis gerechnet. "In der Halle lag er noch auf dem Mattenwagen, war fast am Kollabieren. Er wollte unbedingt springen und hat es ganz gut gemacht."

Kniebeschwerden bei Felix Hofmann

Auch Felix Hoffmann, Siebenter im Gesamtweltcup und Gesamt-Sechster der Tournee, wird in Zakopane fehlen. Der 28-jährige Deutsche fällt wegen einer Kniereizung aus. Bei einer MRT-Untersuchung wurden keine strukturellen Schäden festgestellt, dennoch scheint die Skiflug-WM in Oberstdorf (ab 23. Jänner) möglicherweise in Gefahr.

Somit besteht das deutsche Team in Zakopane ausschließlich aus Andreas Wellinger, Karl Geiger und Pius Paschke.

