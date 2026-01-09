Marcel Hirscher wird in der Saison 2025/26 nicht mehr an den Start gehen!

Das gibt der achtfache Gesamtweltcupsieger in einem Statement auf Instagram offiziell bekannt. Damit wird der Routinier auch die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo verpassen.

Als Grund nannte Hirscher die fehlende Konkurrenzfähigkeit. Beim Training auf der Reiteralm mit anderen Top-Leuten merkte der 36-Jährige, dass ihm nach seinem Kreuzbandriss doch noch Trainings fehlen, um wieder auf das nötige Niveau zu kommen.

Kein endgültiges Karriereende

"In Wahrheit ist es so: Es geht sich nicht aus. Das Tempo, das ich gehen kann, ist nicht weltcupwürdig", so Hirscher. "Ich kann aktuell nicht das nötige Top-Level gehen, das habe ich im Training auf der Reiteralm gemerkt."

Über die Weihnachtszeit musste er zudem aufgrund einer Wadenverletzung eine 14-tägige Zwangspause einlegen.

"Das war der Moment, an dem ich gemerkt habe, dass wenn ich zurückkomme, dann möchte ich es 'gscheit' machen. Ich werde weiter trainieren und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Jahr", so Hirscher.

"Haters gonna love it"

Hirscher hatte sich Anfang Dezember 2024 - relativ zu Beginn seiner Comebacksaison nach über fünfeinhalbjähriger Pause - einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Wegen der Verletzung war für den 36-Jährigen keine Schneevorbereitung im Sommer möglich.

Im Herbst verlor er wegen einer Virusinfektion noch einmal drei Wochen. Ein Training auf der Reiteralm "mit den Allerbesten" habe nun seinen Entschluss bestärkt.

"Haters gonna love it (die Neider werden es lieben). Für all diejenigen, die mich gerne Skifahren gesehen hätten: Mir taugt es persönlich auch nicht, tut mir leid, dass es heuer nicht drin ist."

Hier Hirschers Video-Nachricht: