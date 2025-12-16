NEWS

Erfolgserlebnis für ÖSV-Skicrosser in Arosa

Johannes Aujesky landet am Podest. Auch Katrin Ofner fährt bei der Weltcup-Station in der Schweiz ein starkes Ergebnis ein.

Erfolgserlebnis für ÖSV-Skicrosser in Arosa Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Johannes Aujesky hat am Dienstag beim Weltcup der Ski Crosser in Arosa den zweiten Platz belegt.

Der 32-jährige Niederösterreicher muss sich im großen Finale nur dem Kanadier Reece Howden geschlagen geben. Aujesky ist nach drei Bewerben Gesamt-Dritter.

Bei den Frauen gewinnt Katrin Ofner das kleine Finale und wird somit Fünfte. Der Sieg geht auch im dritten Saison-Weltcuprennen an die Schwedin Sandra Näslund.

"Ein schöner Abend"

"In der ersten Runde wäre ich fast ausgeschieden, das war echt knapp. Aber dann habe ich mich von Lauf zu Lauf steigern können und auch sehr gutes Material gehabt. Im großen Finale war Reece am Start einfach zu stark", sagt Aujesky.

"Ich bin sowohl über das Podium als auch über mein bestes Weltcupresultat sehr glücklich - das ist ein schöner Abend." Bisher hatte Aujesky zwei dritte Weltcupränge zu Buche stehen.

Zweitbester ÖSV-Mann ist Christoph Danksagmüller, der als Letzter seines Viertelfinallaufs ausscheidet und 15. wird. Bei den Frauen scheitern Christina Födermayr (24.) und Sonja Gigler (28.) jeweils im Achtelfinale.

Mehr zum Thema

Das Endergebnis des Nachtslaloms in Courchevel

Das Endergebnis des Nachtslaloms in Courchevel

Ski Alpin
11
Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Ski Alpin
Truppe rauscht in Courchevel hauchzart am Podest vorbei

Truppe rauscht in Courchevel hauchzart am Podest vorbei

Ski Alpin
Die 20 Frauen mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Die 20 Frauen mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Ski Alpin
Traurige Gewissheit bei Stefan Eichberger

Traurige Gewissheit bei Stefan Eichberger

Ski Alpin
3
Wochenlange Pause für ÖSV-Cheftrainer

Wochenlange Pause für ÖSV-Cheftrainer

Ski Alpin
1
Die Startnummern für den Frauen-Slalom in Courchevel

Die Startnummern für den Frauen-Slalom in Courchevel

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Skicross-Weltcup Skicross Wintersport Winter-Mix Sonja Gigler Katrin Ofner Johannes Aujesky Freestyle Christina Födermayr ÖSV-Skicrosser