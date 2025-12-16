Erfolgserlebnis für ÖSV-Skicrosser in Arosa

Johannes Aujesky hat am Dienstag beim Weltcup der Ski Crosser in Arosa den zweiten Platz belegt.

Der 32-jährige Niederösterreicher muss sich im großen Finale nur dem Kanadier Reece Howden geschlagen geben. Aujesky ist nach drei Bewerben Gesamt-Dritter.

Bei den Frauen gewinnt Katrin Ofner das kleine Finale und wird somit Fünfte. Der Sieg geht auch im dritten Saison-Weltcuprennen an die Schwedin Sandra Näslund.

"Ein schöner Abend"

"In der ersten Runde wäre ich fast ausgeschieden, das war echt knapp. Aber dann habe ich mich von Lauf zu Lauf steigern können und auch sehr gutes Material gehabt. Im großen Finale war Reece am Start einfach zu stark", sagt Aujesky.

"Ich bin sowohl über das Podium als auch über mein bestes Weltcupresultat sehr glücklich - das ist ein schöner Abend." Bisher hatte Aujesky zwei dritte Weltcupränge zu Buche stehen.

Zweitbester ÖSV-Mann ist Christoph Danksagmüller, der als Letzter seines Viertelfinallaufs ausscheidet und 15. wird. Bei den Frauen scheitern Christina Födermayr (24.) und Sonja Gigler (28.) jeweils im Achtelfinale.