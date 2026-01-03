Rodeln: Egle und Kipp bauen Vorsprung im Gesamtweltcup weiter aus

Selina Egle und Lara Kipp dürfen über ihren zweiten Saisonsieg im Olympia-Winter 2025/27 jubeln.

Das österreichische Doppelsitzer-Duo gewinnt den Bewerb der Frauen in Sigulda und baut damit den Vorsprung im Gesamtweltcup weiter aus.

Nach dem ersten Durchgang noch auf Zwischenrang zwei, ziehen die Tirolerinnen im Finale mit der Bestzeit noch an den Halbzeitführenden Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (Deutschland) vorbei und feiern damit ihren 16. Sieg im Weltcup. Rang drei geht an die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer.

Bei den Herren gewinnen die lettischen Gastgeber Eduards Sevics-Mikelsevics und Lukass Krasts. Yannick Müller und Armin Frauscher werden als bestes heimisches Duo Vierter. Thomas Steu und Wolfgang Kindl werden Siebter, Juri Gatt und Riccardo Schöpf landen unmittelbar dahinter.

Schulte in Lauerstellung

Im Einsitzer wurde heute jeweils ein Durchgang absolviert, der zweite Lauf folgt am Sonntag vor dem Team Staffel-Weltcup.

Bei den Damen hat die Deutsche Julia Taubitz nach einer Laufzeit von knapp 42 Sekunden gerade einmal eine tausendstel Sekunde Vorsprung auf Lisa Schulte. Hannah Prock folgt als zweitbeste Österreicherin mit einem Rückstand von 16 Hundertstel auf Zwischenrang sieben.

Gleirscher und Müller auf Podiumskurs

Nicht minder spannend wird die Entscheidung im Einsitzer der Herren, wo Felix Loch in Durchgang eins die Bestzeit erzielte. Nico Gleirscher, der im Vorjahr in Sigulda seinen fünften Weltcupsieg einfahren konnte, folgt mit einem Rückstand von 19 Tausendstel auf Zwischenrang zwei, Jonas Müller liegt als Halbzeit-Dritter 38 Tausendstel hinter dem führenden Deutschen.

Auch David Gleirscher ist dank der fünftschnellsten Laufzeit und lediglich einem Zehntel Rückstand noch voll im Rennen. Wolfgang Kindl konnte den ersten Lauf nach einem Kippsturz nicht beenden und verpasst damit das morgige Finale der Top-20.