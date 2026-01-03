NEWS

Stecher empört: "Absolut eine Manipulation!"

"Es ärgert mich wirklich maßlos", redet sich der ÖSV-Sportdirektor in Anbetracht der wiederholten Qualifikation von Timi Zajc bei der Vierschanzentournee in Rage.

Stecher empört: "Absolut eine Manipulation!" Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher reagiert mit Blick auf die Disqualifikationen des slowenischen Skispringers Timi Zajc während der Vierschanzentournee empört.

"Es ärgert mich wirklich maßlos. Wenn die Schrittlänge nicht passt, dann hat sie vorher auch nicht gepasst, weil der Anzug weiter und länger wird. Das ist für mich absolut eine Manipulation. Das geht nicht", sagte Stecher am Samstag in einer Medienrunde auf dem Innsbrucker Bergisel.

"Da geht es nicht mehr um einen Millimeter, sondern um eine Grundsatzdiskussion", ergänzt Stecher. Insgesamt seien die ständigen Materialdiskussionen schon sehr negativ für den Sport, betont der 48-Jährige.

ÖSV hält sich an die Regeln

"Skispringen ist natürlich eine sehr diffizile Sportart, in der das Material entscheidend ist." Der österreichische Skiverband sieht sich jedenfalls auf der sicheren Seite. "Alles, was wir verwenden, ist von der FIS genehmigt. Und wir halten uns zu 100 Prozent an diese Regel", sagte Florian Liegl, Sportlicher Leiter im Skispringen und der Nordischen Kombination.

Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wurde Zajc zum zweiten Mal hintereinander wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzugs aus der Wertung genommen.

Für den Skisprung-Sport sei es gut, wenn härter durchgegriffen werde. "Es wird sich auch wieder beruhigen. Nur bei einer strengen Linie halten sich die Leute auch dran. Sonst geht es immer so weiter", betont ÖSV-Coach Andreas Widhölzl.

Stecher spricht von einem Übergangsjahr, in der kommenden Saison sollte das Thema dann ad acta gelegt sein. "Weil das ist wichtig für den Skisprungsport."

Gesamtwertung der Vierschanzentournee >>>

Termine/Ergebnisse der Vierschanzentournee >>>

Tournee: Ist die Halbzeit-Führung wirklich was wert?

48. Vierschanzentournee 1999/00
49. Vierschanzentournee 2000/01

Slideshow starten

28 Bilder

Mehr zum Thema

Zajc-Disqualifikation: Unterschiede bei slowenischer Messung

Zajc-Disqualifikation: Unterschiede bei slowenischer Messung

Skispringen
6
Tournee: Was war die Halbzeit-Führung wert?

Tournee: Was war die Halbzeit-Führung wert?

Skispringen
13
Vierschanzentournee LIVE: Qualifikation in Innsbruck

Vierschanzentournee LIVE: Qualifikation in Innsbruck

Skispringen
1
Springt Prevc mit offenen Sprungstiefeln?

Springt Prevc mit offenen Sprungstiefeln?

Skispringen
12
"Finde ich frech" - Zajc erntet nach Disqualifikation Kritik

"Finde ich frech" - Zajc erntet nach Disqualifikation Kritik

Skispringen
3
ÖSV-Duo muss vor Innsbruck auf Tournee-Wunder hoffen

ÖSV-Duo muss vor Innsbruck auf Tournee-Wunder hoffen

Skispringen
3
Tournee LIVE: Quali in Innsbruck - das Ergebnis

Tournee LIVE: Quali in Innsbruck - das Ergebnis

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Vierschanzen-Tournee Skisprung-Weltcup Skispringen Wintersport Timi Zajc Mario Stecher