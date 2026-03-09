NEWS

Nach Sperre: Madeleine Egle will wieder angreifen

Die Tirolerin versäumte drei Dopingtests und damit auch Olympia - ab November will sie wieder rodeln. Beim Verband wird ein Nachfolger für Georg Hackl gesucht.

Nach Sperre: Madeleine Egle will wieder angreifen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Nach Ablauf ihrer Sperre am 31. Oktober plant Rodlerin Madeleine Egle, wieder in den Weltcup zurückzukehren.

"Madeleine hat uns gegenüber kommuniziert, dass sie wieder in den Spitzensport zurückkehren und eine weitere Olympiakampagne in Angriff nehmen möchte", sagte ÖRV-Cheftrainer Christian Eigentler am Montag in einer Verbandsaussendung.

Die Tirolerin Egle war im vergangenen August wegen drei versäumter Dopingtests rückwirkend ab 1. März 2025 für 20 Monate gesperrt worden (mehr dazu>>>).

Für Eigentler ist es eine gute Nachricht. "Madeleine ist sportlich wie sozial ein sehr wichtiger Faktor in unserem Team, ich würde mich sehr freuen, wenn sie wieder dabei ist", sagte der Coach einen Tag nach dem Weltcupabschluss in Altenberg (Deutschland).

Vorab gelte es aber zu klären, ob Egle wieder ins Fördersystem aufgenommen wird. Die 27-Jährige gewann mehrere WM- und EM-Medaillen, war auch bei Olympia in Pyeongchang 2018 (Teamstaffel-Bronze) und Peking 2022 (Teamstaffel-Silber) erfolgreich.

Ihre jüngere Schwester Selina (23) eroberte jüngst bei Olympia in Cortina Doppelsitzer-Bronze und Teamstaffel-Silber.

Egle über gesperrte Schwester: "Habe auch für sie gewonnen" >>>

Hackl-Nachfolger gesucht

Offen ist im Verband noch die Nachfolge von Georg Hackl. Der dreifache Olympia-Goldgewinner und mehrfache deutsche Weltmeister arbeitete seit 2022 als Trainer für Fahr- und Schlittentechnik im ÖRV, nun geht der 59-Jährige in Rodel-Pension.

"Es war eine tolle Erfahrung, weil mich das auch von Anfang an gereizt hat. Es war eine superschöne Zeit, weil die alle an einem Strang ziehen, alle super zusammenarbeiten", lobte Hackl die Österreicher.

Für Eigentler drängt die Zeit bis zum offiziellen Trainingsauftakt am 20. April. "Wir führen jetzt mit den Athletinnen und Athleten finale Feedbackgespräche, anschließend gehen wir in die Kaderplanung. Parallel dazu gilt es im Trainerstab Georg Hackl zu ersetzen und die Trainingspläne für den Sommer und das Bahntraining im Herbst fertigzustellen", erklärte der 42-Jährige.

Österreichs prominenteste Abwesende bei Olympia 2026

Manuel Fettner
Eva Pinkelnig

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Skibergsteigen: EM-Gold und Bronze für Österreich

Skibergsteigen: EM-Gold und Bronze für Österreich

Wintersport
2
Junioren-WM: Die Anfänge der Ski-Stars

Junioren-WM: Die Anfänge der Ski-Stars

Ski Alpin
Red Wings wieder auf der Erfolgsspur - Sieg für Kasper und Co.

Red Wings wieder auf der Erfolgsspur - Sieg für Kasper und Co.

NHL
Das sind die Viertelfinal-Paarungen in der ICE Hockey Leage

Das sind die Viertelfinal-Paarungen in der ICE Hockey Leage

ICE Hockey League
8
Pre-Playoff-Drama bringt für Capitals Saisonende in Überzahl

Pre-Playoff-Drama bringt für Capitals Saisonende in Überzahl

ICE Hockey League
7
Tschofenig nach Super-Team-Sieg: "Wir waren extrem stark"

Tschofenig nach Super-Team-Sieg: "Wir waren extrem stark"

Skispringen
Super-Teambewerb in Lahti - das Ergebnis

Super-Teambewerb in Lahti - das Ergebnis

Skispringen
1

Kommentare

Christian Eigentler Georg Hackl Madeleine Egle Rodeln Wintersport Winter-Mix