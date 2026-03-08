Das sind die Viertelfinal-Paarungen in der ICE Hockey Leage

Nach den Pre-Playoffs ist vor dem Viertelfinale in der win2day ICE Hockey League.

Im Viertelfinal-Pick wählen die Graz99ers, Sieger des Grunddurchgangs, den Villacher SV zum Gegner. Die Kärntner haben sich im Pre-Playoff gegen die Black Wings Linz durchgesetzt.

Der Tabellenzweite KAC entscheidet sich danach für Fehervar, Titelverteidiger Red Bull Salzburg hatte noch HC Pustertal und Olimpija Ljubljana zur Wahl und nimmt die Südtiroler zum Gegner. Damit treffen der HC Bozen und Ljubljana aufeinander.

Das Viertelfinale beginnt bereits am Dienstag (im LIVE-Ticker) und wird im "Best of seven"-Modus gespielt.