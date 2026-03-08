-
NEWS
Skispringen heute: Der Super-Team-Bewerb in Lahti
Daniel Tschofenig konnte am Samstag im Einzel gewinnen, folgt nun der nächste ÖSV-Erfolg? LIVE-Infos:
Im Super‑Team‑Bewerb auf der Großschanze von Lahti greifen die ÖSV‑Adler nach dem nächsten Erfolg!
Am Sonntag steht in Lahti (Finnland) der Super‑Team‑Wettkampf auf dem Programm. Ab 15:00 Uhr geht es los – hier im LIVE-Ticker>>>.
Besonders gute Erinnerungen weckt das letzte Team‑Springen der Olympischen Spiele: Das Traum‑Duo Stephan Embacher und Jan Hörl holte in Mailand/Cortina sensationell Gold für Österreich.
Können die österreichischen Skisprung‑Asse an diese Glanzleistung anschließen und erneut um den Sieg mitspringen?