Im Super‑Team‑Bewerb auf der Großschanze von Lahti greifen die ÖSV‑Adler nach dem nächsten Erfolg!

Am Sonntag steht in Lahti (Finnland) der Super‑Team‑Wettkampf auf dem Programm. Ab 15:00 Uhr geht es los – hier im LIVE-Ticker>>>.

Besonders gute Erinnerungen weckt das letzte Team‑Springen der Olympischen Spiele: Das Traum‑Duo Stephan Embacher und Jan Hörl holte in Mailand/Cortina sensationell Gold für Österreich.

Können die österreichischen Skisprung‑Asse an diese Glanzleistung anschließen und erneut um den Sieg mitspringen?

LIVE-Ticker: