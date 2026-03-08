Skibergsteigen: EM-Gold und Bronze für Österreich

Die österreichischen Skibergsteiger erobern am Schlusstag der Europameisterschaften in Aserbaidschan im Vertical-Bewerb zwei Medaillen.

Die Salzburgerin Sarah Dreier sichert sich am Sonntag vor der Italienerin Giulia Murada und Caroline Ulrich aus der Schweiz wie 2024 EM-Gold.

Der Kärntner Christof Hochenwarter holt hinter den Schweizern Remi Bonnet und Aurelien Gay mit Bronze seine erste Medaille bei einem Großereignis.