Skibergsteigen: EM-Gold und Bronze für Österreich

Die österreichischen Skibergsteiger jubeln am Schlusstag der EM in Aserbaidschan über zwei Medaillen.

Skibergsteigen: EM-Gold und Bronze für Österreich Foto: © GEPA
Die österreichischen Skibergsteiger erobern am Schlusstag der Europameisterschaften in Aserbaidschan im Vertical-Bewerb zwei Medaillen.

Die Salzburgerin Sarah Dreier sichert sich am Sonntag vor der Italienerin Giulia Murada und Caroline Ulrich aus der Schweiz wie 2024 EM-Gold.

Der Kärntner Christof Hochenwarter holt hinter den Schweizern Remi Bonnet und Aurelien Gay mit Bronze seine erste Medaille bei einem Großereignis.

