Egle/Kipp erneut Doppelsitzer-Gesamtweltcupsiegerinnen

Selina Egle und Lara Kipp haben am Samstag in St. Moritz zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup im Rodel-Doppelsitzerbewerb gewonnen.

Dank Bestzeit im zweiten Lauf landet das rot-weiß-rote Duo auf Platz fünf, unmittelbar hinter den schärfsten Verfolgerinnen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina aus Deutschland. Damit haben die Tirolerinnen schon vor dem Finale in Altenberg den Gesamtsieg sicher.

Egle/Kipp hatten bei den Spielen Bronze im Doppelsitzer und Teamstaffel-Silber geholt. Nach 15 Podestplätzen en suite wird dieser am Samstag verfehlt.

Wendl/Arlt fixieren Kugel

Den bereits siebenten Gesamterfolg bei den Männer-Doppelsitzern bejubeln die Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt, die diesen ebenfalls vorzeitig fixieren.

Aus österreichischer Sicht gibt es aber einen Tagessieg durch Thomas Steu/Wolfgang Kindl. Die nach dem ersten Durchgang führenden Juri Gatt/Riccardo Schöpf fallen auf Platz vier zurück.

Schulte verliert im Einsitzer Weltcupführung

Schulte verpatzt ihr Rennen auf der Natureisbahn in der Schweiz und landet nur auf dem elften Rang. Dies kostet sie auch die Gesamtführung im Weltcup.

Diese holt sich Olympiasiegerin Julia Taubitz, die sich mit Laufbestzeit im zweiten Lauf vom fünften Platz noch zum Sieg katapultiert. Taubitz gewinnt vor ihrer deutschen Landsfrau Merle Fräbel, dieses Duo führt nun auch im Weltcup.

Schulte hat in Altenberg nur noch Außenseiterchancen auf den Gesamtsieg, denn der 25-Jährigen fehlen 51 Punkte auf Taubitz. Beste Österreicherin wird Dorothea Schwarz, die von Rang drei an die fünfte Stelle zurückfällt.