Nach der Skiflug-WM und Olympia fliegen die Skispringer nun am Kulm. Am Samstag findet der erste von zwei Einzelbewerben auf der Skiflugschanze statt (ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Fliegen die ÖSV-Adler endlich wieder aufs Podest?

Die Einzelbewerbe bei Olympia verliefen nicht nach Plan. Keiner der österreichischen Athleten konnte eine Medaille holen.

Bei der Skiflug-WM belegte Jan Hörl, als bester Österreicher, Rang vier. Er wird am Kulm jedoch wegen Rückenproblemen nicht am Start sein. Daniel Tschofenig schaffte es davor in Sapporo auf den dritten Platz.

Das erste Skifliegen am Kulm im LIVE-Ticker: