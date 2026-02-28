NEWS
Skifliegen heute: Der erste Männer-Bewerb am Kulm
Schaffen die ÖSV-Adler den Befreiungsschlag und fliegen nach einem durchwachsenen Olympia-Auftritt wieder aufs Podest? LIVE-Infos:
Nach der Skiflug-WM und Olympia fliegen die Skispringer nun am Kulm. Am Samstag findet der erste von zwei Einzelbewerben auf der Skiflugschanze statt (ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).
Fliegen die ÖSV-Adler endlich wieder aufs Podest?
Die Einzelbewerbe bei Olympia verliefen nicht nach Plan. Keiner der österreichischen Athleten konnte eine Medaille holen.
Bei der Skiflug-WM belegte Jan Hörl, als bester Österreicher, Rang vier. Er wird am Kulm jedoch wegen Rückenproblemen nicht am Start sein. Daniel Tschofenig schaffte es davor in Sapporo auf den dritten Platz.