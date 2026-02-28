NEWS

Garmisch in Schweizer Hand: Odermatt triumphiert auf der Kandahar

Der Superstar führt einen Dreifachsieg der Eidgenossen an. Österreichs Bester ist einmal mehr Vincent Kriechmayr.

Garmisch in Schweizer Hand: Odermatt triumphiert auf der Kandahar Foto: © GEPA
Was für ein Rennen der Schweizer Ski-Asse bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen!

Die Eidgenossen feiern auf der Kandahar-Piste einen Dreifachsieg. Top-Star Marco Odermatt gewinnt vor seinen Landsmännern Alexis Monney (+0,04) und Stefan Rogentin (+0,98).

Für Odermatt ist es der 54. Sieg im Weltcup. Damit zieht er mit Hermann Maier gleich. Ewige Bestenliste>>>

Kriechmayr rund zwei Zehntel neben dem Podest

Hinter den Dreien landet der beste Österreicher Vincent Kriechmayr, er wird mit einem Rückstand von 1,20 Sekunden Vierter - ex aequo mit Aufsteiger Giovanni Franzoni.

Daniel Hemetsberger verliert viel Zeit und landet als 22. jenseits der Spitzenplätze (+2,57). "Ich glaube, man kann verstehen, dass ich maximal frustriert bin. Dafür mach' ich das nicht", meint er anschließend im ORF-Interview.

Nicht viel besser läuft es bei Raphael Haaser, der als 26. noch hinter Hemetsberger landet (+2,91). Stefan Babinsky verliert sogar 2,96 Sekunden auf Odermatt. Er landet ex aequo mit Marco Schwarz, der in Garmisch sein Abfahrts-Comeback gibt, auf Rang 29. Otmar Striedinger klassiert sich auf Platz 41 und damit jenseits der Weltcup-Punkte (+4,05).

Ergebnis der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

