Svancer trotzt Fußblessur und springt in Peking aufs Podest

Ski-Freestyler Matej Svancer ist in seinem ersten Weltcup der Saison in Peking im Big Air zu Platz drei gesprungen.

Besser als der Salzburger (180 Punkte) waren am Samstag auf der Shougang-Olympiarampe nur der Norweger Ulrik Samnoey (184) und Luca Harrington aus Neuseeland (182,5).

Den Slopestyle-Auftakt am Stubaier Gletscher und den ersten Big-Air-China-Bewerb hatte Svancer noch auslassen müssen.

Hannes Rudigier, Julius Forer sowie Lara Wolf verpassten in Peking das Finale.