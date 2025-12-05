EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS EC-KAC EC-KAC KAC
Endstand
1:2
1:1 , 0:1 , 0:0
  • Florian Baltram
  • Mario Kempe
  • Matthew Fraser
NEWS

Wichtiger Erfolg! KAC springt in Salzburg an die Tabellenspitze

Die Rotjacken belohnen sich für einen harten Kampf und einem Auswärtserfolg in Salzburg mit dem Sprung an die Tabellenspitze. Dabei beenden die Klagenfurter eine lange Negativbilanz.

Der EC KAC setzt sich im ICE-Schlagerduell der 27. Runde der win2day ICE Hockey League mit 2:1 in Salzburg durch. Damit übernehmen die Rotjacken auch die Tabellenspitze.

Zunächst gelingt allerdings den "Eisbullen" der Traumstart. Florian Baltram bringt die Salzburger nach nur drei Minuten im Volksgarten mit 1:0 in Führung. Eine Thaler-Spielverzögerung sorgt aber für den Ausgleich.

Mario Kempe nutzt das Powerplay der Kärntner aus und trifft zum 1:1 (9./PP). Daraufhin gestaltet sich eine äußerst ausgeglichene ICE-Partie zwischen den beiden dominierenden Vereinen der vergangenen Spielzeiten.

Fraser schießt den KAC an die Tabellenspitze

Die Klagenfurter sorgen aber noch vor der zweiten Pausensirene für die Wende. Matt Fraser netzt zur erstmaligen Führung der Klagenfurter ein (36.). Daraufhin drängen die Salzburger mit einer aktiven, offensiven Auslegung im Schlussabschnitt auf den Ausgleich.

Die Rotjacken stemmen sich aber gegen den Ausgleich und bringen schließlich den vollen Erfolg über die Zeit.

Damit übernehmen die Kärntner mit 51 Punkten nicht nur die Tabellenführung, sondern feiern auch den ersten Sieg über Salzburg nach saisonübergreifend sieben Niederlagen am Stück. Salzburg bleibt indes bei 36 Zählern und fällt auf den enttäuschenden achten Platz zurück.

