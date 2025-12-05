Capitals fegen daheim über Bozen hinweg

Die Vienna Capitals fahren in der 27. Runde der ICE Hockey League einen souveränen 4:1-Heimsieg über Bozen ein.

Christof Kromp (13.) und Randy Gazzola (15.) sorgen mit einem Doppelschlag für eine 2:0-Führung nach dem ersten Drittel. Jeremy Gregoire (26., 41.) macht schließlich mit einem Doppelpack alles klar.

Der Anschlusstreffer von Pascal Brunner (54.) fällt zu spät, um den verdienten Sieg der Wiener noch zu gefährden.

Die Capitals liegen weiter auf Rang elf, haben aber nur mehr drei Punkte Rückstand auf die zehntplatzierten Black Wings. Bozen ist weiterhin Fünfter.

Villach verliert in Slowenien

Weniger gut läuft es für den Villacher SV in Slowenien. Ljubljana fegt mit 6:3 über die Kärntner hinweg.

Mahkovec (31.), Boychuk (31.), Petan (38.) und Sodja (40.) sorgen im Mitteldrittel für die Entscheidung.

Quince besorgt das 5:0 (53.). Danach folgt eine starke VSV-Phase mit drei Toren - Kulda (54.), MacPherson (56.) und Matic (56.) lassen auf ein Wunder hoffen. Diesen Träumereien setzt Pance ein Ende (59.).

Ljubljana verbessert sich damit auf den dritten Platz. Der VSV bleibt auf Rang sechs.