Kriechmayr trotz Sieg ehrlich: "Hat natürlich faden Beigeschmack"

Der Oberösterreicher gewinnt erstmals seit Februar 2024 wieder ein Rennen. Seinen Sieg weiß er aber trotz aller Euphorie einzuordnen.

Kriechmayr trotz Sieg ehrlich: "Hat natürlich faden Beigeschmack" Foto: © GEPA
Vincent Kriechmayr sorgt in Beaver Creek für den zweiten Saisonsieg der ÖSV-Männer.

Der Oberösterreicher nutzte seine niedrige Nummer ideal aus, nach 31 Startern musste wegen des Windes abgebrochen werden.

Im ORF-Interview gesteht er ein: "Natürlich freue ich mich über meine Leistung. Es passt, aber anders wäre es mir lieber gewesen. Es hat natürlich einen faden Beigeschmack, ich glaube, es war nur bis zur Startnummer 14 richtig fair."

Dennoch gibt es die 100 Punkte, die ihm auch die Führung in der Disziplinenwertung einbringen.

Nicht nur für den 34-Jährigen war der Super-G ein voller Erfolg. Raphael Haaser belegt wie in Copper Mountain in der Vorwoche Rang drei.

Er freut sich über die geschlossen gute Leistung der ÖSV-Läufer:" Ich glaube, dass die ganze Mannschaft gut beieinander ist. Das macht sicher Lust auf mehr."

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#9 - Hannes Reichelt (Österreich) - 6 Weltcupsiege
#9 - Stephan Eberharter (Österreich) - 6 Weltcupsiege

Slideshow starten

14 Bilder

