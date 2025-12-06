NEWS

Ski LIVE: Startnummern für RTL der Frauen in Tremblant

Der dritte Weltcup-RTL dieser Saison steht in Tremblant am Programm. Die ÖSV-Fahrerinnen rund um Julia Scheib wollen aufzeigen.

Ski LIVE: Startnummern für RTL der Frauen in Tremblant Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für die Ski-Athletinnen steht in Tremblant der dritte Riesentorlauf der Saison auf dem Programm. Der erste Durchgang startet um 17 Uhr im LIVE-Ticker>>>, der zweite Durchgang folgt ab 20 Uhr.

Eröffnet wird das Rennen von der Schwedin Sara Hector, gefolgt von Paula Moltzan (USA) und Zrinka Ljutic (CRO).

Startnummer vier hat mit Julia Scheib die erste Österreicherin.

Acht Österreicherinnen am Start

Als 18. kommt Katharina Liensberger an die Reihe. Gleich dahinter startet Stephanie Brunner. Franziska Gritsch kommt mit der 25.

Ebenfalls dabei sind Nina Astner (32), Victoria Olivier (37), Viktoria Bürgler (41) und Lisa Hörhager (43).

Die Startliste für den 1. Durchgang >>>

Mehr zum Thema

Kriechmayr trotz Sieg ehrlich: "Hat natürlich faden Beigeschmack"

Kriechmayr trotz Sieg ehrlich: "Hat natürlich faden Beigeschmack"

Ski Alpin
1
Nächster ÖSV-Sieg: Kriechmayr triumphiert in Beaver Creek

Nächster ÖSV-Sieg: Kriechmayr triumphiert in Beaver Creek

Ski Alpin
6
Kriechmayr gewinnt den "Wind-Super-G" von Beaver Creek

Kriechmayr gewinnt den "Wind-Super-G" von Beaver Creek

Ski Alpin
2
Am Weg zurück: Gut-Behrami beginnt mit der Reha

Am Weg zurück: Gut-Behrami beginnt mit der Reha

Ski Alpin
Startliste für den Super-G der Männer in Beaver Creek

Startliste für den Super-G der Männer in Beaver Creek

Ski Alpin
Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

Ski Alpin
2
Wichtiger Erfolg! KAC springt in Salzburg an die Tabellenspitze

Wichtiger Erfolg! KAC springt in Salzburg an die Tabellenspitze

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Copper Mountain Riesentorlauf Julia Scheib Katharina Liensberger Stephanie Brunner Franziska Gritsch