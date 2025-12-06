Ski LIVE: Startnummern für RTL der Frauen in Tremblant

Für die Ski-Athletinnen steht in Tremblant der dritte Riesentorlauf der Saison auf dem Programm. Der erste Durchgang startet um 17 Uhr im LIVE-Ticker>>>, der zweite Durchgang folgt ab 20 Uhr.

Eröffnet wird das Rennen von der Schwedin Sara Hector, gefolgt von Paula Moltzan (USA) und Zrinka Ljutic (CRO).

Startnummer vier hat mit Julia Scheib die erste Österreicherin.

Acht Österreicherinnen am Start

Als 18. kommt Katharina Liensberger an die Reihe. Gleich dahinter startet Stephanie Brunner. Franziska Gritsch kommt mit der 25.

Ebenfalls dabei sind Nina Astner (32), Victoria Olivier (37), Viktoria Bürgler (41) und Lisa Hörhager (43).