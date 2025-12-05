Zweiter Saisonsieg für Österreichs Ski-Männer! Nach dem Premieren-Triumph von Stefan Brennsteiner in Copper Mountain gewinnt Vincent Kriechmayr den Super-G in Beaver Creek.

In einem von wechselnden Wetterbedingungen mit Nebel, Wind und Schneefall geprägten Rennen nutzt Kriechmayr mit Startnummer sechs die besseren Gegebenheiten perfekt aus und feiert seinen 19. Weltcup-Sieg. Der 34-jährige Oberösterreicher erweist sich im kniffligen oberen Teil der "Birds of Prey" als Linienfuchs.

Mit Raphael Haaser auf Platz drei (+1,03) landet ein weiterer Österreicher am Podest, Zweiter wird der Norweger Fredrik Moeller (+0,56).

Kriechmayr und Haaser belegten bereits im ersten Super-G der Saison in Copper Mountain die Plätze zwei und drei.

Vier Österreicher in Top 9

Auch in Beaver Creek präsentiert sich das ÖSV-Team stark: Neben Kriechmayr und Haaser belegt Stefan Eichberger Platz sechs (+1,28), Stefan Babinsky wird Neunter (+1,44).

Die Platzierungen der weiteren Österreicher: 15. Lukas Feurstein, 18. Daniel Hemetsberger und 20. Marco Schwarz.

