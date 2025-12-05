NEWS

Nächster ÖSV-Sieg: Kriechmayr triumphiert in Beaver Creek

Das Wetter sorgt beim Super-G in Beaver Creek für eine Geduldsprobe. Am Ende stehen wieder zwei Österreicher am Podest.

Nächster ÖSV-Sieg: Kriechmayr triumphiert in Beaver Creek Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zweiter Saisonsieg für Österreichs Ski-Männer! Nach dem Premieren-Triumph von Stefan Brennsteiner in Copper Mountain gewinnt Vincent Kriechmayr den Super-G in Beaver Creek.

Ergebnis des Super-G >>>

In einem von wechselnden Wetterbedingungen mit Nebel, Wind und Schneefall geprägten Rennen nutzt Kriechmayr mit Startnummer sechs die besseren Gegebenheiten perfekt aus und feiert seinen 19. Weltcup-Sieg. Der 34-jährige Oberösterreicher erweist sich im kniffligen oberen Teil der "Birds of Prey" als Linienfuchs.

Mit Raphael Haaser auf Platz drei (+1,03) landet ein weiterer Österreicher am Podest, Zweiter wird der Norweger Fredrik Moeller (+0,56).

Kriechmayr und Haaser belegten bereits im ersten Super-G der Saison in Copper Mountain die Plätze zwei und drei.

Vier Österreicher in Top 9

Auch in Beaver Creek präsentiert sich das ÖSV-Team stark: Neben Kriechmayr und Haaser belegt Stefan Eichberger Platz sechs (+1,28), Stefan Babinsky wird Neunter (+1,44).

Die Platzierungen der weiteren Österreicher: 15. Lukas Feurstein, 18. Daniel Hemetsberger und 20. Marco Schwarz.

Ergebnis des Super-G in Beaver Creek:

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#9 - Hannes Reichelt (Österreich) - 6 Weltcupsiege
#9 - Stephan Eberharter (Österreich) - 6 Weltcupsiege

Slideshow starten

14 Bilder

Mehr zum Thema

Ski LIVE: Super-G der Männer in Beaver Creek

Ski LIVE: Super-G der Männer in Beaver Creek

Ski Alpin
2
Startliste für den Super-G der Männer in Beaver Creek

Startliste für den Super-G der Männer in Beaver Creek

Ski Alpin
Ski LIVE: Super-G in Beaver Creek - aktueller Stand

Ski LIVE: Super-G in Beaver Creek - aktueller Stand

Ski Alpin
Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

Ski Alpin
2
Kein Podest: Kriechmayr weiß, wo er die Zeit verloren hat

Kein Podest: Kriechmayr weiß, wo er die Zeit verloren hat

Ski Alpin
5
Beaver Creek - Statistiken und Siegerliste

Beaver Creek - Statistiken und Siegerliste

Ski Alpin
Kein ÖSV-Podestplatz: Odermatt gewinnt Beaver-Creek-Abfahrt

Kein ÖSV-Podestplatz: Odermatt gewinnt Beaver-Creek-Abfahrt

Ski Alpin
3
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Super-G Super-G-Weltcup