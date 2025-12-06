NEWS

Benjamin Karl beim Weltcup-Auftakt in China Zweiter

Der Niederösterreicher überzeugt gleich zum Saisonstart in der inneren Mongolei.

Textquelle: © APA
Olympiasieger Benjamin Karl ist in China mit einem zweiten Platz in die Snowboard-Weltcupsaison gestartet.

Der 40-Jährige stößt am Samstag im Mylin Valley in der inneren Mongolei im Parallel-Riesentorlauf bis ins Finale vor, in dem er dem Italiener Maurizio Bormolini unterliegt.

Fabian Obmann (6.) und Alexander Payer (7.) kommen bis ins Viertelfinale, Andreas Prommegger (16.) scheidet eine Runde früher aus. Im Frauenbewerb ist für Sabine Payer (7.) im Viertelfinale Endstation.

Claudia Riegler und Martina Ankele scheitern in der ersten K.o.-Runde. Der Sieg geht an Lucia Dalmasso aus Italien. Am Sonntag folgt ein weiterer Bewerb in der Olympiadisziplin Riesentorlauf.

