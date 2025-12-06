Benjamin Karl beim Weltcup-Auftakt in China Zweiter

Olympiasieger Benjamin Karl ist in China mit einem zweiten Platz in die Snowboard-Weltcupsaison gestartet.

Der 40-Jährige stößt am Samstag im Mylin Valley in der inneren Mongolei im Parallel-Riesentorlauf bis ins Finale vor, in dem er dem Italiener Maurizio Bormolini unterliegt.

Fabian Obmann (6.) und Alexander Payer (7.) kommen bis ins Viertelfinale, Andreas Prommegger (16.) scheidet eine Runde früher aus. Im Frauenbewerb ist für Sabine Payer (7.) im Viertelfinale Endstation.

Claudia Riegler und Martina Ankele scheitern in der ersten K.o.-Runde. Der Sieg geht an Lucia Dalmasso aus Italien. Am Sonntag folgt ein weiterer Bewerb in der Olympiadisziplin Riesentorlauf.