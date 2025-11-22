Slopestyle-Weltcup am Stubaier Gletscher abgesagt

Auftakt abgesagt!

Am Samstag hätte der Weltcup-Auftakt der Skifreestyler am Stubaier Gletscher stattfinden sollen. Daraus wird jetzt nichts, denn wegen starker Sturmböen wurden die Slopestyle-Bewerbe der Männer und Frauen abgesagt.

Frauen mit Quali-Ergebnissen: Wolf Fünfte

Bei den Frauen zählen die Ergebnisse aus der Qualifikation am Donnerstag. Somit ist Lara Wolf Fünfte.

"Es ist die einzige richtige Entscheidung gewesen, so schade, wie es ist", sagte die Slopestyle-Vizeweltmeisterin aus Tirol. "Es ist ein gutes Ergebnis und gute Punkte für die Olympia-Quali."

Wolf erzielte damit das beste rot-weiß-rote Resultat in der Geschichte des Heim-Weltcups auf Tiroler Boden. Den Sieg beim Bewerb ohne Finale der besten acht Athletinnen sicherte sich die Schweizerin Mathilde Gremaud als Erste der Qualifikation.

Die Männer können auf keine Quali-Ergebnisse zurückgreifen. Ihr Qualifikation wurde am Freitag ebenfalls wegen Schlechtwetters vertagt.