Bundesliga heute LIVE: SCR Altach - WAC

Am 14. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga trifft der SCR Altach in der Cashpoint Arena auf den Wolfsberger AC (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Das Duell verspricht Spannung, denn der WAC reist unter neuem Kommando an und will sich für eine schmerzhafte Niederlage zu Saisonbeginn revanchieren.

Eine neue Ära im Lavanttal beginnt: Ismail Atalan übernimmt als Cheftrainer beim Wolfsberger AC. Seine erste Bewährungsprobe ist dieses Auswärtsspiel in Altach. Der WAC, aktuell auf dem vierten Tabellenplatz mit 21 Punkten, will unter Atalan eine stabilere und dynamischere Spielweise zeigen und den Platz in der Meistergruppe festigen.

Offensiv setzt das Team auf Top-Scorer Dejan Zukic (5 Tore, 4 Assists), Routinier Markus Pink (6 Tore) und den erfahrenen Alessandro Schopf (3 Tore, 4 Assists).

Beim SCR Altach sind die Erinnerungen an das erste Saisonduell positiv: Im August gelang ein überraschender 2:0-Auswärtssieg. Alexander Gorgon erzielte dabei ein Traumtor.

Die Altacher, die mit 14 Punkten auf Platz 10 liegen, wollen vor heimischem Publikum nachlegen und wichtige Punkte für den Anschluss ans Mittelfeld sammeln, um den Abstand zur Relegationsgruppe zu vergrößern. Mittelfeldmotor Patrick Greil ist mit vier Saisontoren der beste Schütze der Heimmannschaft.

Die jüngste Bilanz der beiden Teams in der laufenden Saison ist mit je einem 2:0-Sieg komplett ausgeglichen. Gelingt dem WAC unter neuer Führung die Revanche oder kann Altach den Heimvorteil nutzen und den Überraschungserfolg wiederholen?