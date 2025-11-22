Skispringen heute LIVE: Erstes Einzel-Springen in Lillehammer

Für die Skispringer steht in Lillehammer der erste Einzelwettkampf der Wintersaison auf dem Programm (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach der erfolgreichen letzten Saison wird sich zeigen, ob das Team rund um den Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig und Co. ihre Form mitnehmen konnten.

Nicht nur die Kugel ging an den Österreicher, auch die Vierschanzentournee konnte der 23-Jährige vor Hörl und Kraft für sich entscheiden. Die Nationenwertung hat die Mannschaft von Andreas Widhölzl mit einem Vorsprung von 3.820 Punkten auf Deutschland klar gewonnen.

Wieder am Wettkampf teilnehmen dürfen die nach dem Anzugskandal zuletzt gesperrten Norweger Lindvik und Forfang.

Das ist das ÖSV-Aufgebot für den Saisonauftakt in Lillehammer: Stephan Embacher, Manuel Fettner, Jan Hörl, Stefan Kraft, Maximilian Ortner, Daniel Tschofenig.

Der erste Männer-Bewerb im LIVE-Ticker: