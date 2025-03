Platz drei! Gasser zieht bei WM ins Slopestyle-Finale ein

Anna Gasser hat sich am Donnerstag bei der Snowboard-Freestyle-WM im Schweizer Engadin souverän für das Slopestyle-Finale qualifiziert.

Die 33-jährige Kärntnerin brachte es in der Qualifikation auf 78,53 Punkte und lag als Dritte nur hinter der überragenden Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (88,54) sowie der Japanerin Kokomo Murase (79,54).

Keinen Platz im zwölf Athletinnen umfassenden Finalfeld gab es für Hanna Karrer, die 17-Jährige kam über Platz 25 (32,08) nicht hinaus.

Aufgrund der ungünstigen Wettervorhersagen findet der Kampf um die Medaillen auf dem langen, selektiven Kurs statt am Sonntag schon am Freitag statt. Das trifft auch auf den Männerbewerb zu. Dort dabei sein will auch Gassers Lebensgefährte Clemens Millauer. Die Qualifikation startet um 12.30 Uhr.

