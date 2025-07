Darum scheitert Nationenwechsel von ÖSV-Athletin

Der Österreichische Skiverband kontert die Kritik von Para-Langläuferin Carina Edlinger.

Die sechsfache Weltmeisterin und Paralympics-Goldene von 2022 hatte in der "Kronen Zeitung" bemängelt, dass sie fehlende Wertschätzung erfahren und mehrere Förderungen nicht mehr erhalten habe.

Ebenfalls in der "Krone" nimmt Generalsekretär Christian Scherer nun Stellung zu den Vorwürfen. Er sagt: "Es stimmt nicht, dass sie aus Förderprogrammen ausgeschlossen wurde."

Auch die Behauptung, dass der Skiverband das Thema Inklusion stiefmüttlerich behandle, will er nicht so stehen lassen. "Wir waren einer der ersten Fachverbände, der den Parasport inkludiert hat", so Scherer. Zusätzlich zu rund 350.000 Euro an Förderungen stelle der Verband pro Jahr rund 500.000 Euro für den Parasport zur Verfügung. "Wir leben Inklusion. Dieses Thema liegt uns wirklich sehr am Herzen", sagt Scherer.

Versöhnlichere Worte

Edlinger schwächte ihre Kritik mittlerweile wieder etwas ab. Sie möchte betonen, dass sie dem Verband in Summe sehr dankbar sei, dort gebe es gute Leute. "Und es gibt ein, zwei Leute, die sehr mächtig sind, und ihren Anteil an meinem Entschluss haben."

Sie wolle aber keinen Aufruhr, sondern ein friedliches Miteinander, habe auch beim ÖSV angerufen. Edlinger spricht davon, dass "einiges sehr unglücklich gelaufen" sei. Ähnlich formuliert es Scherer: "Alles gut, ihre Aussagen waren unglücklich."

Nationenwechsel klappt nicht

Der bereits für heuer angestrebte Nationenwechsel Edlingers zu Tschechien klappt indes nicht.

Der ÖSV hätte dem Wunsch entsprochen, laut Protokoll der FIS-Vorstandssitzung wurde er aber nicht genehmigt, weil die Kriterien nicht erfüllt worden seien.

Ein Nationenwechsel könnte so frühestens im Frühling 2026 wieder zum Thema werden.

