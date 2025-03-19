Der Zeitplan für die Snowboard- und Freestyle-WM 2025

Von 17. bis 30. März 2025 findet im Schweizer Engadin-Tal wieder die FIS Ski Freestyle und Snowboard Weltmeisterschaften 2025 statt.
Hierbei werden die weltbesten Snowboarder und Ski-Freestyler an drei Hauptschauplätzen gegeneinander antreten.
Hier gehts zum Medaillenspiegel >>>
Das ist der Zeitplan für die Bewerbe:
|Datum
|Uhrzeit
|Bewerb
|Di, 18. März
|9:30 Uhr
|Qualifikation Ski Freestyle Moguls
|Frauen
|13 Uhr
|Qualifikation Ski Freestyle Moguls
|Männer
|Mi, 19. März
|10 Uhr
|Qualifikation Ski Freestyle Slopestyle
|Männer
|11:30 Uhr
|Ski Freestyle Finale Moguls
|Frauen und Männer
|18 Uhr
|Eröffnungszeremonie
|Do, 20. März
|9 Uhr
|Snowboard Parallel-Riesenslalom Qualifikation
|Frauen und Männer
|10 Uhr
|Ski Freestyle Slopestyle Qualifikation
|Frauen
|13 Uhr
|Snowboard Parallel-Riesenslalom Finale
|Frauen und Männer
|13:30 Uhr
|Snowboard Slopestyle Qualifikation
|Frauen
|Fr, 21. März
|10 Uhr
|Snowboard Slopestyle Qualifikation
|Frauen
|11 Uhr
|Ski Freestyle Skicross Qualifikation
|Frauen und Männer
|13:30 Uhr
|Snowboard Slopestyle Qualifikation
|Männer
|14:30 Uhr
|Ski Freestyle Dual Moguls Finale
|Frauen und Männer
|Sa, 22. März
|9 Uhr
|Snowboard Parallel-Slalom Qualifikation
|Frauen und Männer
|10 Uhr
|Ski Freestyle Slopestyle Finale
|Frauen
|11 Uhr
|Ski Freestyle Skicross Finale
|Frauen und Männer
|12:30 Uhr
|Ski Freestyle Slopestyle Finale
|Männer
|13:30 Uhr
|Snowboard Parallel Slalom Finale
|Frauen und Männer
|Datum
|Uhrzeit
|Bewerb
|So, 23. März
|10 Uhr
|Snowboard Slopestyle Finale
|Frauen
|11:30 Uhr
|Ski Freestyle Skicross Mixed Team Finale
|Frauen und Männer
|12:30 Uhr
|Snowboard Slopestyle Finale
|Männer
|13:30 Uhr
|Snowboard Parallel Slalom Mixed Team Finals
|Frauen und Männer
|Mo, 24. März
|Ruhetag
|Di, 25. März
|11:30 Uhr
|Snowboard Big Air Qualifikation
|Männer
|Mi, 26. März
|11:30 Uhr
|Ski Freestyle Big Air Qualifikation
|Frauen
|15 Uhr
|Snowboard Big Air Qualifkation
|Frauen
|Do, 27. März
|9 Uhr
|Snowboard Halfipipe Qualifikation
|Frauen
|11 Uhr
|Ski Freestyle Aerials Team Finale
|Frauen und Männer
|11:30 Uhr
|Ski Freestyle Big Air Qualifikation
|Männer
|11:40 Uhr
|Snowboard Halfipipe Qualifikation
|Männer
|12:30 Uhr
|Snowboard Cross Qualifikation
|Frauen und Männer
|Datum
|Uhrzeit
|Bewerb
|Fr, 28. März
|9 Uhr
|Ski Freestyle Halfipipe Qualifikation
|Frauen
|11:40 Uhr
|Ski Freestyle Halfipipe Qualifikation
|Männer
|12 Uhr
|Snowboard Cross Finale
|Frauen und Männer
|19:30 Uhr
|Snowboard Big Air Finale
|Frauen und Männer
|Sa, 29. März
|9 Uhr
|Snowboard Halfpipe Finale
|Frauen
|10:45 Uhr
|Ski Freestyle Aerials Qualifkation
|Frauen
|11 Uhr
|Snowboard Cross Mixed Team Finals
|Frauen und Männer
|12 Uhr
|Snowboard Halfpipe Finale
|Männer
|14:15 Uhr
|Ski Freestyle Aerials Qualifkation
|Männer
|19:30 Uhr
|Ski Freestyle Big Air Finale
|Frauen und Männer
|So, 30. März
|11 Uhr
|Ski Freestyle Halfpipe Finale
|Frauen
|13 Uhr
|Ski Freestyle Halfpipe Finale
|Männer
|14 Uhr
|Ski Freestyle Aerials Finale
|Frauen und Männer
|18 Uhr
|Schlusszeremonie