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    Der Zeitplan für die Snowboard- und Freestyle-WM 2025

    Von 17. bis 30. März findet in Engadin/St. Moritz die Snowboard- und Freestyle-Weltmeisterschaft statt. Hier findest du das gesamte Programm:

    Der Zeitplan für die Snowboard- und Freestyle-WM 2025 Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Von 17. bis 30. März 2025 findet im Schweizer Engadin-Tal wieder die FIS Ski Freestyle und Snowboard Weltmeisterschaften 2025 statt. 

    Hierbei werden die weltbesten Snowboarder und Ski-Freestyler an drei Hauptschauplätzen gegeneinander antreten.

    Hier gehts zum Medaillenspiegel >>>

    Das ist der Zeitplan für die Bewerbe:

    Datum Uhrzeit Bewerb
    Di, 18. März 9:30 Uhr Qualifikation Ski Freestyle Moguls Frauen
    13 Uhr Qualifikation Ski Freestyle Moguls Männer
    Mi, 19. März 10 Uhr Qualifikation Ski Freestyle Slopestyle Männer
    11:30 Uhr Ski Freestyle Finale Moguls Frauen und Männer
    18 Uhr Eröffnungszeremonie
    Do, 20. März 9 Uhr Snowboard Parallel-Riesenslalom Qualifikation Frauen und Männer
    10 Uhr Ski Freestyle Slopestyle Qualifikation Frauen
    13 Uhr Snowboard Parallel-Riesenslalom Finale Frauen und Männer
    13:30 Uhr Snowboard Slopestyle Qualifikation Frauen
    Fr, 21. März 10 Uhr Snowboard Slopestyle Qualifikation Frauen
    11 Uhr Ski Freestyle Skicross Qualifikation Frauen und Männer
    13:30 Uhr Snowboard Slopestyle Qualifikation Männer
    14:30 Uhr Ski Freestyle Dual Moguls Finale Frauen und Männer
    Sa, 22. März 9 Uhr Snowboard Parallel-Slalom Qualifikation Frauen und Männer
    10 Uhr Ski Freestyle Slopestyle Finale Frauen
    11 Uhr Ski Freestyle Skicross Finale Frauen und Männer
    12:30 Uhr Ski Freestyle Slopestyle Finale Männer
    13:30 Uhr Snowboard Parallel Slalom Finale Frauen und Männer
    Datum Uhrzeit Bewerb
    So, 23. März 10 Uhr Snowboard Slopestyle Finale Frauen
    11:30 Uhr Ski Freestyle Skicross Mixed Team Finale Frauen und Männer
    12:30 Uhr Snowboard Slopestyle Finale Männer
    13:30 Uhr Snowboard Parallel Slalom Mixed Team Finals Frauen und Männer
    Mo, 24. März Ruhetag
    Di, 25. März 11:30 Uhr Snowboard Big Air Qualifikation Männer
    Mi, 26. März 11:30 Uhr Ski Freestyle Big Air Qualifikation Frauen
    15 Uhr Snowboard Big Air Qualifkation Frauen
    Do, 27. März 9 Uhr Snowboard Halfipipe Qualifikation Frauen
    11 Uhr Ski Freestyle Aerials Team Finale Frauen und Männer
    11:30 Uhr Ski Freestyle Big Air Qualifikation Männer
    11:40 Uhr Snowboard Halfipipe Qualifikation Männer
    12:30 Uhr Snowboard Cross Qualifikation Frauen und Männer
    Datum Uhrzeit Bewerb
    Fr, 28. März 9 Uhr Ski Freestyle Halfipipe Qualifikation Frauen
    11:40 Uhr Ski Freestyle Halfipipe Qualifikation Männer
    12 Uhr Snowboard Cross Finale Frauen und Männer
    19:30 Uhr Snowboard Big Air Finale Frauen und Männer
    Sa, 29. März 9 Uhr Snowboard Halfpipe Finale Frauen
    10:45 Uhr Ski Freestyle Aerials Qualifkation Frauen
    11 Uhr Snowboard Cross Mixed Team Finals Frauen und Männer
    12 Uhr Snowboard Halfpipe Finale Männer
    14:15 Uhr Ski Freestyle Aerials Qualifkation Männer
    19:30 Uhr Ski Freestyle Big Air Finale Frauen und Männer
    So, 30. März 11 Uhr Ski Freestyle Halfpipe Finale Frauen
    13 Uhr Ski Freestyle Halfpipe Finale Männer
    14 Uhr Ski Freestyle Aerials Finale Frauen und Männer
    18 Uhr Schlusszeremonie

    Die genialsten Bilder des Big-Air-Spektakels in Klagenfurt

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