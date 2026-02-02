Warum Kitzbühel für Mastercard mehr als Sponsoring ist

LAOLA1: Das ist tatsächlich eine der Fragen, die ich stellen wollte, denn Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sind Themen, die vor allem für große Unternehmen immer wichtiger werden. Welche Rolle spielen diese Themen in der Partnerschaft mit dem Hahnenkamm-Rennen?

Cornacchia: Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sind bei Mastercard kein eigenständiger Bereich, sondern in allem verankert, was wir tun. Sie sind ein fester Bestandteil unserer Entscheidung für jede Partnerschaft.

Natürlich können wir nicht den gesamten Kreislauf kontrollieren, aber wir legen großen Wert darauf, was Veranstalter:innen selbst unternehmen und welchen Beitrag wir leisten können. Dazu bewerten wir unsere Lieferant:innen, Materialien und Prozesse nach strengen Kriterien.

In Kitzbühel setzen wir beispielsweise stark auf Holz, recycelbare Materialien und verzichten weitgehend auf Plastik sowie auf Schnittblumen, die nur einmal zum Einsatz kommen können. Wo Plastik aus Sicherheitsgründen notwendig ist, verwenden wir möglichst recyceltes Material.

Auch Inklusion ist für uns zentral. Seit zwei Jahren arbeiten wir mit Parasportlerin Veronika Aigner zusammen. Wir hatten das große Privileg, ihr zum ersten Mal in der Geschichte die Teilnahme an einem Rennen zu ermöglichen, an dem normalerweise keine Frauen teilnehmen. Damit konnten wir dem Parasport in Österreich mehr Sichtbarkeit geben.

Darüber hinaus denken wir Inklusion auch in unseren Produkten sowie bei unseren Veranstaltungen mit – etwa mit der Touch Card, die sehbehinderten Menschen durch eine Kerbe hilft, Karten besser zu unterscheiden. Das ist nichts Großes, aber für manche Menschen bedeutet es die Welt. Und es bedeutet, dass man dieser Person Würde verleiht. So können sie selbst entscheiden, welche Karte sie verwenden möchten, während sie früher fragen musste: Ist das die richtige Karte?

Ein anderes Beispiel ist die Spenderkarte, die wir vor einem Jahr in Deutschland eingeführt. Wir haben festgestellt, dass die deutsche Bevölkerung zwar wirklich Organe spenden möchte, der Prozess dafür jedoch komplex ist, und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Das Gesetz verlangt ein offizielles Dokument mit einer Unterschrift, was völlig verständlich ist. Auf Ihrer Karte steht Ihre Unterschrift.

Also haben wir uns mit den lokalen Behörden zusammengetan und eine Partnerschaft mit einer sehr spezialisierten NGO geschlossen, um den Prozess des Organspendens zu vereinfachen. Das Beste: unser Testimonial für die Spenderkarte war ein unglaublicher Mann, der dank dieses Verfahrens mit seinem neuen Herzen einen Marathon gelaufen ist.

Das ist es also, worum es bei Mastercard geht: Gutes tun und dabei erfolgreich sein.

LAOLA1: Zurück zu den Sponsoring-Aktivitäten ... Mastercard engagiert sich auch in anderen Sportarten wie der Formel 1. Wenn man all diese Sponsoring-Aktivitäten betrachtet, von wirklich großen globalen bis hin zu Kitzbühel: Welche Rolle spielt der Wintersport in der Sponsoring-Strategie? Und vielleicht könnten Sie ein oder zwei KPIs nennen, die Sie mit einem solchen Sponsoring wie Kitzbühel in Verbindung bringen, um zu sagen, ob es erfolgreich ist oder nicht.

Cornacchia: Unsere Sponsoring-Strategie basiert auf Geduld und Relevanz für das jeweilige Publikum. Gleichzeitig spielt der zeitliche Kalender eine große Rolle. Ich sage immer: Selbst, wenn ich alle Ressourcen der Welt hätte – wenn ich mich mit diesen nur auf drei Monate im Jahr konzentrieren würde, wäre ich als Marke nicht relevant, da ich ständig mit meinen Kund:innen kommunizieren muss.

Deshalb setzen wir bewusst auch auf wiederkehrende Partnerschaften. Die Champions League läuft von Herbst bis Frühjahr, die Formel 1, bei der Mastercard stolzer Sponsor von McLaren ist, von März bis Dezember. Im Fall von Kitzbühel war für uns neben der hohen Relevanz für Mitteleuropa auch entscheidend, dass das Rennen im Januar stattfindet – einer Zeit mit vergleichsweise wenigen großen Events. So fügt sich der Wintersport logisch in unser globales Sponsoring-Jahr ein.

Um auf den zweiten Teil Ihrer Frage zu antworten: Bei den KPIs unterscheiden wir grundsätzlich zwei Ebenen. Die erste betrifft den Einfluss auf unsere Marke und die Beziehung zu unseren Endverbraucher:innen.

Die zweite Ebene ist die wirtschaftliche Auswirkung auf den Veranstaltungsort. In der Rennwoche steigt die Zahl der Menschen in Kitzbühel um rund 85.000 Fans, sie verdreifacht sich quasi. Diese Besucher:innen konsumieren, übernachten und kaufen ein.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Veranstaltung können wir überwachen. Wir analysieren daher Kennzahlen wie den Share of Wallet, den Anteil an der Kaufkraft sowie den Share of Voice, den die Veranstaltung für unsere Wertversprechen-Produkte generiert. Diese Faktoren sind für uns entscheidend, um den Erfolg eines Sponsorings zu bewerten.