Vor dem härtesten Skimo-Rennen: Das La-Sportiva-Team im Gespräch

Welche Rolle spielen Ausdauer, Technik und mentale Stärke im Skibergsteigen?

Katharina: Skibergsteigen ist meiner Meinung nach eine Sportart, bei der man im Kopf sehr stark sein muss. Es ist nicht nur eine körperliche Belastung, sondern du musst auch mit dem Kopf die ganze Zeit dabei sein. Vor allem bei den langen Rennen musst du dich sehr lange anstrengen können, sehr lange durchbeißen können – dafür braucht es mentale Stärke. Auch bei den kurzen Rennen musst du bis zum Anschlag und am besten noch darüber hinaus gehen – das geht natürlich nur, wenn man sehr stark ist im Kopf.

Michael: Am Schattberg denke ich mir immer: „Geil, endlich darf ich da hinauflaufen“. Im Training geht man die Strecke mehrmals ab, deshalb weiß man, worauf man sich einlässt. Deshalb finde ich, dass man am Renntag mental gar nicht so stark sein muss.

Schwierig ist für mich eher die Vorbereitung, sodass man das Konzept, das man sich in den Kopf gesetzt hat, auch auf den Skiern umsetzen kann. Am Renntag selbst, wenn man gesund ist, gut gegessen hat und ausgeschlafen ist, freut man sich einfach. Man trifft alle Leute, das Team ist da, die Sponsoren sind da – dann ist es einfach ein cooler Tag und man gibt alles, was geht.

Was ist schwieriger – Aufstieg oder Abfahrt?

Michael: Das ist eine schwierige Frage, beides kann schwer sein. Ich würde sagen der Aufstieg, weil man einfach länger im Aufstieg ist als in der Abfahrt. Dafür ist diese riskanter, dass man sich verletzt. Da kann mehr passieren.

Samuel: Ich habe mit nichts ein Problem. Ich finde beides gut – oder schlecht – wie man es halt sehen will.

Katharina: Ich finde die Abfahrt schwieriger, weil da einfach mehr passieren kann.

Wie kombiniert ihr Training im Winter und Sommer – welche Sommer-Sportarten nutzt ihr zur Vorbereitung?

Katharina: Das ist klasse am Skibergsteigen, dass man im Sommer viele andere Sportarten nutzen kann, die einem viel bringen, z.B. Radfahren, Laufen oder Berglaufen. Vor allem Radfahren, also stundenlang auf dem Rad sitzen, trainiert die Grundlagenausdauer super. Oder schnell bergauf gehen, um muskulär stärker zu werden. Die Kombination macht es aus.

Die Mountain Attack hat dem Skibergsteigen enormen Schub gegeben – welche Bedeutung hat dieses Rennen für euch persönlich?

Samuel: Für mich hat die Mountain Attack einen riesigen Wert, weil es das größte Rennen überhaupt in Österreich ist. Das Rennen ist so attraktiv, dass auch viele Sportler aus anderen Nationen da sind, auch sehr viele sehr starke Leute. Dadurch ist das Rennen einfach das geilste Rennen, das wir haben.

Katharina: Ich stimme dem Samuel voll zu. Es sind einfach Top-Sportler da. Wenn du irgendjemandem erzählst, dass du Skibergsteigen leistungsmäßig machst, ist die erste Frage, die dir die Leute stellen: „Gehst du die Mountain Attack mit?“

Das ist einfach DAS Rennen in Österreich, das Rennen, das die Leute kennen, und dadurch hat es bei uns im La-Sportiva-Mountain-Attack-Team einen sehr hohen Stellenwert.

Könnt ihr uns den Kurs der Mountain Attack kurz schildern?

Michael: Das fängt mit dem Gang zur Startlinie an, wo das Rennen noch gar nicht angefangen hat. Wir vom La-Sportiva-Team können uns da immer gleich ganz vorne „reinschmuggeln“. Wenn man nicht so privilegiert ist, hat man mitunter nicht den besten Platz in der Startaufstellung. Das kann einen ein bisschen zurückwerfen, weil gerade der Lauf raus aus Saalbach relativ eng ist bis zum Ski-Anschnallen – das ist dann schon das erste Handicap.

Beim Lauf durch Saalbach wartet aber auch das erste Highlight: die ganzen Menschen, die man kennt, die einem zujubeln und Videos machen. Es spielen sich auch schon die ersten Dramen ab: Harscheisen gehen verloren, Flaschen fallen ab…. Da ist man noch nicht mal in den Skiern drinnen.

Samuel: Dann zieht man die Ski an und dann kommt der Schattberg. Der ist an sich ein Highlight: Es ist einfach eine Wand, in die du hineinläufst – der ist derartig steil, links und rechts rutschen die Menschen hinunter, es ist fast wie im Krieg (lacht). Es ist richtig wild. Aber dann kommst du hoch auf den Schattberg, und oben stehen unheimlich viele Zuschauer, die jubeln und dich anfeuern, das ist unbezahlbar. Da hast du meistens noch Tageslicht und kannst alles wahrnehmen, das ist ein ganz besonderes Gefühl.

Dann läufst du weiter Richtung Westgipfel. Da kommen die Felle runter, man steigt in die Bindung, schließt die Schuhe und dann geht’s runter nach Hinterglemm – mit richtig viel Speed.

Katharina: Da ist es dann meistens schon finster und die Stirnlampen kommen zum Einsatz. Der nächste Aufstieg ist dann richtig hart, weil man mental schon in der Abfahrt drinnen war, und dann nochmal 1.500 Höhenmeter bergauf bewältigen muss. Dank der Motivation auf das Ziel geht es dann aber meistens ganz gut dahin und die letzte Abfahrt ist dann purer Genuss.