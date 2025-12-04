Startliste für die Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Einen Tag früher als geplant beginnt heute die Abfahrts-Saison für die Speedspezialisten in Beaver Creek (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Da für Freitag eine Schlechtwetterfront angesagt ist, hat man sich noch vor dem zweiten Training auf der "Birds of Prey" entschieden, die Abfahrt vorzuziehen (Alle Infos >>>).

Erste Abfahrt der Saison

Nach dem gelungenen Speed-Auftakt beim Super-G in Copper Mountain, bei dem Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt einen ÖSV-Dreifachsieg gerade noch verhindert hat, wollen die heimischen Abfahrer in Beaver Creek nachlegen.

Die wichtigsten Startnummern

Daniel Hemetsberger wird dabei mit Startnummer fünf als erster ÖSV-Athlet auf die "Raubvogelpiste" gehen, Vincent Kriechmayr folgt mit Nummer acht. Stefan Babsinky (18), Stefan Eichberger (20) und Otmar Striedinger (28) starten noch unter den ersten 30, Super-G-Weltmeister Raphael Haaser erst mit Nummer 31.

Mit hohen Nummern gehen noch Andreas Ploier (52) und Manuel Traninger (57) an den Start.

Davor gibt mit Startnummer 3 Aleksander Aamodt Kilde sein Comeback in der Abfahrt. Die Schweizer Topfavoriten Marco Odermatt und Franjo von Allmen gehen mit den Nummern 11 bzw. 14 ins Rennen.