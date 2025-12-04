NEWS

Startliste für die Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Wegen der angesagten Schlechtwetterfront geht die erste Abfahrt der Saison bereits einen Tag früher als geplant über die Bühne. Die Startliste:

Startliste für die Abfahrt der Männer in Beaver Creek Foto: © GEPA
Einen Tag früher als geplant beginnt heute die Abfahrts-Saison für die Speedspezialisten in Beaver Creek (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Da für Freitag eine Schlechtwetterfront angesagt ist, hat man sich noch vor dem zweiten Training auf der "Birds of Prey" entschieden, die Abfahrt vorzuziehen (Alle Infos >>>).

Erste Abfahrt der Saison

Nach dem gelungenen Speed-Auftakt beim Super-G in Copper Mountain, bei dem Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt einen ÖSV-Dreifachsieg gerade noch verhindert hat, wollen die heimischen Abfahrer in Beaver Creek nachlegen.

Die wichtigsten Startnummern

Daniel Hemetsberger wird dabei mit Startnummer fünf als erster ÖSV-Athlet auf die "Raubvogelpiste" gehen, Vincent Kriechmayr folgt mit Nummer acht. Stefan Babsinky (18), Stefan Eichberger (20) und Otmar Striedinger (28) starten noch unter den ersten 30, Super-G-Weltmeister Raphael Haaser erst mit Nummer 31.

Mit hohen Nummern gehen noch Andreas Ploier (52) und Manuel Traninger (57) an den Start.

Davor gibt mit Startnummer 3 Aleksander Aamodt Kilde sein Comeback in der Abfahrt. Die Schweizer Topfavoriten Marco Odermatt und Franjo von Allmen gehen mit den Nummern 11 bzw. 14 ins Rennen.

Die Startliste im Überblick:

Abfahrt von Beaver Creek wird vorverlegt

Ski Alpin
Abfahrt am Limit? Warum Athleten das Risiko bewusst wählen

Ski Alpin
FIS-Klarstellung nach Kriechmayr-Aussagen: "Das ist nicht fair"

Ski Alpin
Kriechmayr ärgert sich über Trainingsbedingungen in Beaver Creek

Ski Alpin
Beaver Creek: Verkürzte Abfahrt schon am Donnerstag?

Ski Alpin
Vor dem härtesten Skimo-Rennen: Das La-Sportiva-Team im Gespräch

Wintersport - Sonstiges
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
