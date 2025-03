Alessandro Hämmerle wird beim Weltcup der Snowboard-Crosser im georgischen Gudauri nicht am Start stehen.

Der Olympiasieger aus Vorarlberg plagt sich mit einem bakteriellen Infekt, der bereits einen Start in Erzurum (Türkei) am vergangenen Wochenende verhinderte.

Hämmerle trat danach die Heimreise an, wie der ÖSV am Donnerstag bekannt gab. Der 31-Jährige will nun für den Heim-Weltcup im Montafon (21./22. März) und die WM in St. Moritz Ende März fit werden.

In Gudauri stehen am Samstag und Sonntag zwei Einzelbewerbe am Programm.

Best of Anna Gasser