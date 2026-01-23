NEWS

Vor Olympia: Obmann bei Snowboard-Heimweltcup auf dem Podest

In der Olympiadisziplin verpasst der Kärntner auf der Simonhöhe knapp den Sieg.

Vor Olympia: Obmann bei Snowboard-Heimweltcup auf dem Podest Foto: © GEPA
Kurz vor den Olympischen Spielen hat sich Alpin-Snowboarder Fabian Obmann beim Heimweltcup auf der Kärntner Simonhöhe in Topform gezeigt.

Am Freitag muss sich der 29-Jährige erst im Finale dem Südtiroler Roland Fischnaller beugen und holt fünf Tage nach Platz zwei in Bansko sein nächstes Topresultat in der Olympiadisziplin.

Benjamin Karl scheitert im Viertelfinale an Aaron March und muss als Siebenter dem drittplatzierten Südtiroler auch die Weltcupführung überlassen.

Payer beste Österreicherin

Während Alexander Payer so wie Arvid Auner in der Qualifikation ausschied, schaffte es seine Ehefrau Sabine Payer als beste Österreicherin ins Viertelfinale.

Dort war für die zweifache Saisongewinnerin ebenfalls vor Heimkulisse gegen Michelle Dekker aus den Niederlanden Endstation, sie wurde Siebente. Ihre engere Landsfrau Martina Ankele stellte als 13. ihr zweitbestes Karriereresultat ein.

Den Sieg holte sich "Alleskönnerin" Ester Ledecka, die ihr Saisondebüt am Solo-Brett gab. Erst in der Vorwoche hatte die Tschechin auf Skiern als Dritte des Super-G von Tarvis überzeugt.

