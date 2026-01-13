NEWS

ÖSV-Snowboarder enttäuschen bei Heimweltcup in Gastein

Benjamin Karl kann sich im Achtelfinale gegen seinen Teamkollegen durchsetzen, scheitert dann aber im Viertelfinale.

ÖSV-Snowboarder enttäuschen bei Heimweltcup in Gastein Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Das erste von zwei Weltcup-Slalom-Rennen der Alpin-Snowboard-Elite in Bad Gastein hat mit einer Enttäuschung für das ÖSV-Team geendet.

Die rot-weiß-rote Mannschaft fuhr am Dienstag beim Heim-Event geschlossen am Halbfinale vorbei. Am besten klassierte sich in seiner Abschiedssaison Benjamin Karl, der 40-Jährige wurde nach seinem Aus im Viertelfinale Sechster.

Der Sieg bei den Frauen ging an Lucia Dalmasso aus Italien, bei den Männern gewann ihr Landsmann Maurizio Bormolini.

"Haben in Gastein immer die härtesten und schwierigsten Bedingungen"

Karl besiegte im Achtelfinale seinen Teamkollegen Christoph Karner, danach kam das Aus gegen den Deutschen Stefan Baumeister. "Bad Gastein ist das Paris-Roubaix des Snowboardsports. Bad Gastein enttäuscht nie, wir haben da immer die härtesten und schwierigsten Bedingungen, wie man es auch heute wieder gesehen hat", lautete das Fazit des Olympiasiegers aus Niederösterreich im ORF TV.

Die weiteren rot-weiß-roten Athleten um Sabine und Alexander Payer sowie Andreas Prommegger scheiterten im Achtelfinale.

Payer kommt bei wildem Sturz glimpflich davon

Alexander Payer blieb bei einem wilden Sturz unverletzt. Seine Ehefrau Sabine konnte trotz Knöchelblessur starten. "Es ist besser gegangen als erwartet. Ganz glücklich kann man mit dem Ausgang nicht sein, aber so wie die Vorzeichen waren, darf ich schon mit einem Lächeln heute heimgehen", erklärte die Kärntnerin.

Davos-Sieger Arvid Auner blieb bereits in der Qualifikation hängen.

Am Mittwoch (16.00 Uhr) geht ein weiterer Slalom in Bad Gastein in Szene.

Mit dieser Olympia-Wäsch' geht Österreich 2026 auf Gold los

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Schweizer Ex-Snowboarder Ueli Kestenholz tödlich verunfallt

Schweizer Ex-Snowboarder Ueli Kestenholz tödlich verunfallt

Snowboard
2
Hirscher probiert neue Sportart aus

Hirscher probiert neue Sportart aus

Ski Alpin
8
Ski LIVE: Flutlicht-Finale! Fährt Truppe in Flachau auf Podest?

Ski LIVE: Flutlicht-Finale! Fährt Truppe in Flachau auf Podest?

Ski Alpin
2
FIS gibt Grünes Licht für Frauen-Tournee ab 2026

FIS gibt Grünes Licht für Frauen-Tournee ab 2026

Skispringen
Viel Schnee! Skisprung-Weltcupstation bittet Fans um Mithilfe

Viel Schnee! Skisprung-Weltcupstation bittet Fans um Mithilfe

Skispringen
Ski LIVE: Nacht-Slalom in Flachau - das Ergebnis

Ski LIVE: Nacht-Slalom in Flachau - das Ergebnis

Ski Alpin
Vertrag aufgelöst: VSV trennt sich von routiniertem Verteidiger

Vertrag aufgelöst: VSV trennt sich von routiniertem Verteidiger

ICE Hockey League
2
Kommentare

Kommentare

Wintersport Snowboard Alexander Payer Arvid Auner Benjamin Karl Andreas Prommegger