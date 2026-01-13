NEWS

FIS gibt Grünes Licht für Frauen-Tournee ab 2026

Zuletzt gab es für Frauen nur die "Two Nights Tour" an den Standorten der Männer-Tournee in Deutschland.

FIS gibt Grünes Licht für Frauen-Tournee ab 2026 Foto: © GEPA
Ab der Saison 2026/27 wird es im Skispringen auch eine Vierschanzentournee der Frauen geben. Erstmals sollen die Skispringerinnen an allen vier Tournee-Orten dabei sein, teilte die FIS am Dienstag mit.

Bisher hatten die Frauen an der "Two Nights Tour" in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf teilgenommen, nicht aber an den Springen in Österreich. Grund dafür war die fehlende Infrastruktur in Innsbruck.

Nachdem sich das Land Tirol, die österreichische Regierung, die Stadt Innsbruck und Ski Austria auf die Finanzierung für den Bau einer Flutlichtanlage der Skisprungschanze Bergisel geeinigt hatten und damit eine vollwertige Vierschanzentournee der Frauen ermöglichen, wurde die Durchführung vom FIS-Rat bewilligt.

