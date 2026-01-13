Viel Schnee! Skisprung-Weltcupstation bittet Fans um Mithilfe

Einen eher ungewöhnlichen Aufruf haben die Veranstalter des Skisprung-Weltcups in Willingen in Hessen gestartet. In den letzten Tagen fielen dort 40 cm Neuschnee, die Tribünen sind daher von einer dicken Schneeschicht bedeckt.

Um die geplante Springen von 30. Jänner bis 1. Februar möglich zu machen, müssen diese dafür erstmal vom Schnee befreit werden.

Daher werden die Fans nun gebeten, dabei mitzuhelfen, die Stehtribünen freizuräumen. Bis zu 1500 Freiwillige sollen sich beteiligen, damit der Generalprobe der Skispringerinnen und Skispringer für die Olympischen Winterspiele nichts im Weg steht.

Belohnung für Helfer

Der Schnee soll auf die Schanze geschaufelt werden, wo er dann von einer Pistenraupe zusammengeschoben und per LKW abtransportiert wird.

Als Lohn gibt es Gratis-Tickets für das Weltcupwochenende, wo über 40.000 Zuschauer erwartet werden. In Willingen findet zunächst ein Mixed-Team-Bewerb am Freitag statt, ehe am Wochenende zwei Einzelspringen der Frauen und Männer folgen.