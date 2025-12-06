ÖSV-Snowboard-Talent erstmals im Big Air am Podest

Hanna Karrer hat am Samstag beim Big-Air-Weltcup in Peking ihren ersten Podestplatz geschafft.

Die erst 17-jährige Steirerin muss sich auf der Olympia-Anlage, auf der sich die nach einer Schulter-OP diesmal noch fehlende Anna Gasser Gold geholt hat, nur der klar besseren Britin Mia Brookes geschlagen geben. Die Japanerin Momo Suzuki wird Dritte.

Für Karrer ist es erst das dritte Weltcup-Finale ihrer Karriere.

"Habe noch nicht realisiert, was da gerade passiert ist"

"Ich bin immer noch voll aufgeregt und habe noch nicht wirklich realisiert, was da gerade passiert ist. Ich war ja im dritten Run schon als zweite Fahrerin an der Reihe und musste deshalb lange warten, bis endlich festgestanden ist, dass es sich mit dem Podium ausgeht - aber das Zittern hat sich gelohnt."

Karrer hat Versuch eins verpatzt. Sie bedauert nur, dass Gasser nicht vor Ort war. "Aber sie feiert sicher zu Hause mit mir mit." Gasser steigt erst im Jänner in den Weltcup ein.

Bei den Männern sorgt Olympiasieger Yiming Su für einen chinesischen Heimsieg. Clemens Millauer hatte als Elfter das Finale verpasst.