Ist Marcel Hirscher der Ski-GOAT?Standpunkt
Julia Scheib: Österreichs neue Seriensiegerin?3er-Gondel
Hat der Wintersport eine Zukunft?Standpunkt
3er-Gondel (EP18) - Die Schweiz rasiert, Österreich triumphiert!3er-Gondel
3er-Gondel (EP16) - Spektakel oder Spital3er-Gondel
3er-Gondel: Überflügeln Tschofenig & Co. die einstigen Superadler?3er-Gondel
3er-Gondel: Vogelwild! Darum rast Conny Hütter wieder zu Kristall3er-Gondel
3er-Gondel: Ist Katharina Liensberger zurück an der Weltspitze?3er-Gondel
3er-Gondel: Slalom-Auftakt in Levi: Braathen kriegt das Rentier!3er-Gondel
3er Gondel: Rock 'n' Roll, Samba und Chicken Dance3er-Gondel
NEWS
Ski LIVE: Riesentorlauf der Damen in Tremblant
Kann Julia Scheib ihren Erfolgslauf im Riesentorlauf fortsetzen? LIVE-Infos:
Der Skiweltcup der Damen kommt nach Kanda. Dort steht am Samstag der erste von zwei Riesentorläufen am Programm. Los geht es um 17:00 Uhr (hier im LIVE-Ticker >>>).
Für die Damen ist es der dritte Riesentorlauf in dieser Saison. Julia Scheib konnte sich in Sölden den Sieg holen und fuhr in Copper Mountain auf Platz zwei.
Nach Tremblant kommt die Österreicherin mit dem roten Trikot der Weltcupführenden in der Disziplinenwertung. Ihr Vorsprung auf die Siegerin des letzten Rennens (Alice Robinson) beträgt 48 Punkte. Platz drei belegt Thea Stjernesund.