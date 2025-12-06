NEWS

Ski LIVE: Riesentorlauf der Damen in Tremblant

Kann Julia Scheib ihren Erfolgslauf im Riesentorlauf fortsetzen? LIVE-Infos:

Ski LIVE: Riesentorlauf der Damen in Tremblant Foto: © GEPA
Der Skiweltcup der Damen kommt nach Kanda. Dort steht am Samstag der erste von zwei Riesentorläufen am Programm. Los geht es um 17:00 Uhr (hier im LIVE-Ticker >>>).

Für die Damen ist es der dritte Riesentorlauf in dieser Saison. Julia Scheib konnte sich in Sölden den Sieg holen und fuhr in Copper Mountain auf Platz zwei.

Nach Tremblant kommt die Österreicherin mit dem roten Trikot der Weltcupführenden in der Disziplinenwertung. Ihr Vorsprung auf die Siegerin des letzten Rennens (Alice Robinson) beträgt 48 Punkte. Platz drei belegt Thea Stjernesund.

Der erste Riesenslalom der Damen in Tremblant im LIVE-Ticker >>>:

