Svancer springt gleich bei erstem Saison-Einsatz aufs Podest

Ski-Freestyler Matej Svancer ist in seinem ersten Weltcup der Saison in Peking im Big Air zu Platz drei gesprungen.

Besser als der Salzburger (180 Punkte) sind am Samstag auf der Shougang-Olympiarampe nur der Norweger Ulrik Samnoey (184) und Luca Harrington aus Neuseeland (182,5).

Den Slopestyle-Auftakt am Stubaier Gletscher und den ersten Big-Air-China-Bewerb hatte Svancer wegen einer Fersenblessur noch auslassen müssen.

"Ich freue mich sehr, dass ich mit einer richtig guten Leistung in die Saison gestartet bin. Dazu hat mein linker Fuß in dieser Woche den Belastungstest gut überstanden. Ein Podestplatz ist immer mega, Peking war also mit Sicherheit eine Reise wert", sagte Svancer.

Hannes Rudigier, Julius Forer sowie Lara Wolf haben das Finale verpasst.