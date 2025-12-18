NEWS

Grünes Licht! Bühne frei für Frauen-Weltcuprennen am Semmering

Scheib will am Hirschenkogel das Rote Trikot im Riesentorlauf erobern. Semmering statt Lienz erneut am Zug.

Grünes Licht! Bühne frei für Frauen-Weltcuprennen am Semmering Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Dem Ski-Weltcup der Frauen nach Weihnachten am Semmering steht formell nichts mehr im Weg.

Nach der Schneekontrolle durch die FIS-Verantwortlichen am Donnerstag gab es grünes Licht vom Internationalen Skiverband. Der Semmering feiert mit den Rennen am 27. (Riesentorlauf) und 28. Dezember (Nachtslalom) sein 30-jähriges Jubiläum im Weltcup.

Die Technikrennen am Semmering fanden einige Zeit im Zwei-Jahres-Rhythmus statt, alternierend mit Lienz.

Scheib mit vollem Fokus auf den Hirschenkogel

Die Osttiroler wären heuer an der Reihe gewesen, der Betrieb des Skigebiets Hochstein wurde jedoch aus finanziellen Gründen eingestellt. So kommt der Hirschenkogel wieder zum Zug.

Julia Scheib ließ den Super-G in Val d'Isere am kommenden Wochenende aus und konzentriert sich bereits auf den Semmering.

"Vor heimischem Publikum zu fahren, ist etwas ganz Besonderes und gibt mir noch einmal zusätzlichen Auftrieb", sagte die Riesentorlauf-Spezialistin. "Mein Ziel ist klar: Wie immer werde ich voll auf Angriff fahren - nicht nur, um eine Top-Leistung zu erbringen, sondern auch, um das rote Trikot ins Visier zu nehmen."

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

