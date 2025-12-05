Pioneers versetzen den Black Wings einen herben Dämpfer

Die Pioneers Vorarlberg bezwingen die Black Wings Linz in der 27. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 5:3-Auswärtserfolg.

Zunächst bringt allerdings Graham Knott die Linzer in Überzahl früh in Führung (6./PP). Allerdings schockt Kevin Macierzynski die Black Wings per Shorthander zum 1:1-Ausgleich (7./SH). Zudem sorgt Collin Adams noch im ersten Abschnitt für die 2:1-Führung der Pioneers (14.).

Die Vorarlberger können ihre Führung im Mittelabschnitt sogar ausbauen. Macierzynski schnürt in Überzahl einen Doppelpack zum 3:1 (30./PP). Unmittelbar danach bringt Brian Lebler die Linzer aber wieder zurück in die Partie (31.).

Black Wings erzwingen den Ausgleich - Pioneers antworten direkt

Fortan drängen die Oberösterreicher auf den Ausgleich, der aber erst im Schlussabschnitt gelingt. Knott netzt zum zweiten Mal ein und besorgt den 3:3-Ausgleich (51.). Nur zwei Minuten danach bringt aber eine Neo-Verpflichtung die Pioneers wieder in Führung.

Denn Michael Kernberger trifft in seiner ersten Partie im PIV-Dress zum 4:3 (53.). Letztlich markiert Adams mit seinem zweiten Torerfolg den Auswärtssieg der Pioneers (60.).

Damit rücken die Vorarlberger tabellarisch mit nun 19 Zählern am Tabellenende auf Innsbruck (19) auf. Zudem verpassen die Linzer (31) den Anschluss an die Top-6.

Budapest mit einem Achtungserfolg über Pustertal

FTC-Budapest feiert indes einen 7:3-Kantersieg über den HC Pustertal.

Dabei eröffnet Andras Mihalik nach nur 96 Sekunden bereits den Torreigen für die Ungarn. Jussi Tammela (8.) erhöht zur 2:0-Pausenführung. Auch im Mittelabschnitt glänzen die Ungarn mit einem effizienten Auftritt.

Denn Mihalik schnürt seinen Doppelpack zur 3:0-Führung (30.). Allerdings führt Cole Bardreau die "Wölfe" im Powerplay auch auf die Anzeigetafel (33./PP). Unmittelbar danach trifft aber Brady Shaw zur erneuten Drei-Tore-Führung der Heimischen (34.).

HCP steckt nicht auf, doch Budapest agiert zu effektiv

Doch der HCP findet dank Ivan Deluca (37.) erneut ins Spiel zurück. Auf der Gegenseite bejubelt aber Mihalik seinen Hattrick und sorgt in Überzahl für einen 5:2-Vorsprung für die Ungarn (38./PP). Obendrein erhöht Tyler Coulter in doppelter Überzahl zum komfortablen 6:2 der Gastgeber (47./PP2).

Tommy Purdeller trifft für den HCP in der Schlussphase noch zum 3:6 (58.), ehe Shaw zugunsten der Magyaren den Endstand zum 7:3-Heimerfolg markiert.

Damit verbessert Budapest (37 Pkt.) die Ausgansposition mit dem zweiten Sieg in dieser Woche im Kampf um die Top-6 deutlich. Hingegen fällt Pustertal (47 Pkt.) im Spitzenkampf um die Tabellenführung etwas zurück.