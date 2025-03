Einen Tag nach dem Sieg von Jakob Dusek beim Weltcup der Snowboard-Crosser im georgischen Gudauri hat Lukas Pachner am gleichen Schauplatz Rang zwei belegt.

Dusek wird am Sonntag im zweiten Bewerb Fünfter. Bei den Frauen schafft dieses Mal Pia Zerkhold als Vierte eine klare Verbesserung im Vergleich zum ersten Rennen.

Der Wiener Pachner freut sich über seinen ersten Weltcup-Podestplatz im Einzel seit 2021 in Bakuriani, ebenfalls in Georgien.

"So krass, wie ich mich zurückgekämpft habe"

"Es war so knapp! Es hat nicht viel zum Sieg gefehlt, aber ich bin auch über den zweiten Platz megahappy", erklärt Pachner. Er sei rückblickend geduldig geblieben und nun belohnt worden.

"Es ist so krass, wie ich mich zurückgekämpft habe und jetzt konstant gute Leistungen zeige", sagt Pachner nach seinem insgesamt dritten Einzel-Podestplatz im Weltcup.

Für die ÖSV-Snowboard-Cross-Equipe stehen nun der Heimweltcup im Montafon am 21. und 22. März sowie in der Woche darauf die WM im Engadin (SUI) am 28. und 29. März auf dem Programm.

Nordische Ski-WM: Diese Ex-Athleten sind heute Trainer