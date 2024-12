Anna Gasser: So steht es um ihre Baby-Planung

Für Anna Gasser stehen zu Jahresbeginn zwei wahre Highlights an, stehen doch die Heim-Weltcups im Big Air in Klagenfurt (5.1.) und auf dem Kreischberg (11.1.) am Programm.

"Das ist richtig cool. Und wir haben sogar drei Heimevents, denn wir haben im März noch einen Slopestyle im Absolut Park in Flachauwinkl dazubekommen. Ich kann es gar nicht glauben, drei Heimweltcups innerhalb von einer Stunde von da, wo ich wohne", erklärt Gasser gegenüber der APA.

Es sollen nicht die letzten Karriere-Highlights der 33-Jährigen bleiben, die auch die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien noch mitnehmen will.

Die Familienplanung könne bei der zweifachen Olympiasiegerin, die seit mehreren Jahren mit Clemens Millauer liiert ist, noch ein bisschen warten.

Familienplanung? In zwei Jahren noch immer Zeit

"Ich will Familie, aber das kann auch ein bisschen später sein. Jetzt kann ich das Leben noch so genießen, ich bin so frei, der Clemens auch. Dafür sind wir dankbar", so Gasser.

Ihren Sport mit Nachwuchs zuhause auszuüben, sei für sich nicht denkbar. "Für mich wäre es unvorstellbar, wenn ich ein Baby hätte, dass ich noch dieses Risiko eingehe. Wenn ich mich entscheide, eine Familie zu gründen, will ich nicht mehr den Stress des Profisports. Ich will mich hundert Prozent bereitfühlen und nicht glauben, dass ich deshalb meine Karriere früher beendet habe."

"In zwei Jahren habe ich hoffentlich immer noch Zeit, das haben wir schon geplant. 35 ist eigentlich ein gutes Alter."

Big-Air-Show: Die Monster-Rampe im Wörthersee-Stadion