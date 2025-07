Die Schulter! Anna Gasser verletzt sich beim Surfen

Anna Gasser wird in der Vorbereitung auf die neue Wintersaison zurückgeworfen.

Die zweifache Snowboard-Olympiasiegerin zieht sich beim Surfen eine Schulterluxation zu und traf die Entscheidung zur Operation, um für den Olympia-Winter wieder fit zu sein.

Bei Gasser sei bei einem Unfall in einer künstlichen Surfwelle das Labrum an der linken Schulter gerissen, auch die Bizepssehne habe etwas abbekommen. In Absprache mit den Ärzten habe man sich zur Operation entschlossen, da die Chancen so besser stünden, dass das Gelenk seine volle Stabilität wiedererlange, als bei einer konservativen Therapie.

Sommertraining in Australien gestrichen

Die Hoffnung sei, dass die Verletzung im Herbst oder Spätherbst vollständig verheilt sei.

"Traurig, dass sich meine Sommerpläne geändert haben und ich vorerst zum Zuschauen verdammt bin. Aber ich versuche, das Beste daraus zu machen", schreibt die 33-Jährige auf Instagram.

Der erste Big-Air-Weltcup findet Ende November in Secret Garden in China statt - ob Gasser dort dabei sein kann, ist ungewiss. Das ab Mitte August in Australien geplante Sommertraining muss definitiv ausfallen.